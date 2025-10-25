باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- گودرزی، رئیس مرکز آمار در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، اظهار کرد: بر اساس قانون، مرکز آمار مسئولیت مستقیمی در ارائه شاخص خط فقر ندارد و این وظیفه بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وزارت رفاه با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی مختلف و بر پایه تعاریف مصوب، شاخص‌های مرتبط را استخراج و تحلیل می‌کند.

به گفته او، یکی از خروجی‌های مهم این داده‌ها، الگوی مصرف خانوارهاست که بر اساس دهک‌های درآمدی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. داده‌های جمع‌آوری‌شده در نهایت به مدلی برای تعیین وضعیت هر فرد نسبت به خط فقر تبدیل می‌شود.

گودرزی درباره شاخص تورم نیز توضیح داد: نرخ تورم هر ماه محاسبه و اعلام می‌شود و بسته به شرایط اقتصادی، نوسان دارد. در چند ماه گذشته، مواد غذایی بیشترین نقش را در افزایش این نرخ ایفا کرده‌اند. به‌طور خاص، افزایش قیمت غلات، نان، میوه و خشکبار سهم قابل توجهی در رشد تورم داشته است.

وی افزود: «در بخش غلات نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۹۴.۳ درصد و در بخش میوه و خشکبار ۷۷.۳ درصد بوده است که این دو گروه بیشترین درصد رشد قیمت را در میان سایر اقلام به خود اختصاص داده‌اند.»