معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین در نیمه نخست امسال ۳۴ هزار و ۹۹۸ میلیارد ریال به فرزندان معنوی خود کمک کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب‌اله آسوده، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: اکنون یک میلیون و ۷۶۴ هزار و ۵۵۵ نفر حامی فعال در طرح اکرام ایتام و محسنین حضور دارند که در ۶ ماهه سال جاری ۲۳۷ هزار و ۶۵۳ نفر به عنوان حامی در این طرح ثبت نام کرده‌اند.

وی اظهار کرد: در طرح اکرام ایتام و محسنین ۵۴۴ هزار و ۵۹ فرزند یتیم و محسنین، تحت حمایت هستند که از این تعداد ۱۷۰ هزار و ۴۱۸ نفر یتیم و ۳۷۳ هزار و ۶۴۱ نفر از فرزندان محسنین هستند.

آسوده اضافه کرد: سرانه دریافتی هر یتیم یک میلیون و ۵۰۴ هزار تومان و سرانه دریافتی فرزندان محسنین ۷۱۲ هزار تومان در ماه است.

