موزه لوور پس از یک سرقت در هفته گذشته برخی از گرانبهاترین جواهرات خود را به بانک فرانسه منتقل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گفته رادیو فرانسوی RTL، موزه لوور پس از یک سرقت عجیب در روز روشن در هفته گذشته که آسیب‌پذیری امنیتی این موزه مشهور را آشکار کرد، برخی از گرانبهاترین جواهرات خود را به بانک فرانسه منتقل کرده است.

RTL به نقل از منابع ناشناس اعلام کرد که انتقال برخی از اقلام گرانبها از گالری آپولو موزه، محل نگهداری جواهرات سلطنتی فرانسه، روز جمعه تحت اسکورت پلیس مخفی انجام شده است.

بانک فرانسه که ذخایر طلای این کشور را در یک انبار عظیم ۲۷ متری (۸۸ فوتی) زیر زمین نگهداری می‌کند، تنها ۵۰۰ متر با موزه لوور، در ساحل راست رودخانه سن، فاصله دارد.

سارقان در ۱۹ اکتبر هشت قطعه گرانبها به ارزش تقریبی ۱۰۲ میلیون دلار را از مجموعه لوور دزدیدند. آنها با شکستن پنجره طبقه بالا در ساعات کاری موزه، با استفاده از جرثقیل وارد پربازدیدترین موزه جهان شدند و با موتورسیکلت فرار کردند.

خبر این سرقت در سراسر جهان طنین‌انداز شد و باعث شد فرانسه در مورد آنچه برخی آن را تحقیر ملی می‌دانستند، به فکر فرو رود.

منبع: رویترز