باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - طی مراسمی با حضور سعید خدایگان، قائممقام بنیاد ملی نخبگان، از ۱۷ نفر از مدالآوران المپیادهای علمی جهانی تقدیر و تجلیل به عمل آمد.این مراسم به منظور پاسداشت افتخارات بینالمللی دانشآموزان و جوانان مستعد کشور برگزار شد.
در این مراسم، مدالآوران رشتههای هوش مصنوعی، نجوم و اخترفیزیک، اقتصاد و کامپیوتر که در رقابتهای جهانی موفق به کسب مدالهای طلا، نقره و برنز شدهاند، مورد قدردانی قرار گرفتند.
اسامی این برگزیدگان به شرح زیر است:
۱. رادین رحمانی نودهی – مدال برنز جهانی
۲. علی شایان – مدال نقره جهانی
۳. پارسا گلستانی – مدال برنز جهانی
۴. آرش یوسفنژاد – مدال نقره جهانی
۱. حسین سلطانی – مدال طلا جهانی
۲. هیربد فودازی – مدال طلا جهانی
۳. حسین معصومی – مدال طلا جهانی
۴. ارشیا میرشمسی کاخکی – مدال طلا جهانی
۵. علی نادری – مدال طلا جهانی
۱. علیرضا احمدی– مدال برنز جهانی
۲. محسن پاینده پیمان – مدال نقره جهانی
۳. پارسا صداقت -مدال برنز جهانی
۴- ابوالفضل مدیر روستا- مدال نقره جهانی
۱. کیارش رضایی – مدال برنز جهانی
۲. مانی زارع – مدال نقره جهانی
۳. امیرعلی عسگری – مدال طلا جهانی
۴. حامد غفاری اقدس – مدال نقره جهانی
در پایان این مراسم، لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبود از سوی بنیاد ملی نخبگان به مدالآوران اهدا شد.