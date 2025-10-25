باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - طی مراسمی با حضور سعید خدایگان، قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان، از ۱۷ نفر از مدال‌آوران المپیاد‌های علمی جهانی تقدیر و تجلیل به عمل آمد.این مراسم به منظور پاسداشت افتخارات بین‌المللی دانش‌آموزان و جوانان مستعد کشور برگزار شد.

در این مراسم، مدال‌آوران رشته‌های هوش مصنوعی، نجوم و اخترفیزیک، اقتصاد و کامپیوتر که در رقابت‌های جهانی موفق به کسب مدال‌های طلا، نقره و برنز شده‌اند، مورد قدردانی قرار گرفتند.

اسامی این برگزیدگان به شرح زیر است:

رشته هوش مصنوعی:

۱. رادین رحمانی نودهی – مدال برنز جهانی

۲. علی شایان – مدال نقره جهانی

۳. پارسا گلستانی – مدال برنز جهانی

۴. آرش یوسف‌نژاد – مدال نقره جهانی

رشته نجوم و اخترفیزیک:

۱. حسین سلطانی – مدال طلا جهانی

۲. هیربد فودازی – مدال طلا جهانی

۳. حسین معصومی – مدال طلا جهانی

۴. ارشیا میرشمسی کاخکی – مدال طلا جهانی

۵. علی نادری – مدال طلا جهانی

رشته اقتصاد:

۱. علیرضا احمدی– مدال برنز جهانی

۲. محسن پاینده پیمان – مدال نقره جهانی

۳. پارسا صداقت -مدال برنز جهانی

۴- ابوالفضل مدیر روستا- مدال نقره جهانی

رشته کامپیوتر:

۱. کیارش رضایی – مدال برنز جهانی

۲. مانی زارع – مدال نقره جهانی

۳. امیرعلی عسگری – مدال طلا جهانی

۴. حامد غفاری اقدس – مدال نقره جهانی

در پایان این مراسم، لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبود از سوی بنیاد ملی نخبگان به مدال‌آوران اهدا شد.