باشگاه خبرنگاران جوان- محمدعلی طالبی در یکصد و پانزدهمین جلسه شورای گفتگوی استانی دولت و بخش خصوصی با موضوع بازمهندسی کشاورزی جنوب استان با تکیه بر روشهای مدرن در شهرستان عنبرآباد عنوان کرد: در مباحث کشاورزی جنوب کرمان راهبردهایی داریم که مهمترین آن در سند "کرمان برفراز"، موضوع اصلاح الگوی کشت است و بر این اساس اقدامات و فعالیتهایی نیز آغاز شده است.
وی ادامه داد: طرح اصلاح الگوی کشت نیازمند برنامهریزی و پیشبینی از مباحثی است که متاسفانه در سطح ملی با کمکاریهایی در راستای اجرای این طرح مواجه بودیم و برنامه اصلاح الگوی کشت را با پیچیدگیهایی همراه کرده است.
استاندار کرمان با تأکید بر اهمیت بهرهوری از منابع آب افزود: میزان تولیدات کشاورزی و مصرف آب در استان نشان میدهد که بهرهوری مناسب در این بخش در استان کرمان وجود ندارد.
طالبی، کشاورزی هوشمند و فناور را مورد نیاز جنوب استان دانست و گفت: توسعه کشت گیاهان دارویی و تکمیل این زنجیره از مباحث مزیتدار جنوب کرمان است.
وی، توسعه ظرفیتهای تولید دام در جنوب کرمان را مورد تاکید قرار داد و گفت: تولید دام در کنار کشاورزی، راهبرد اقتصادی خوبی است که باید در برخی مناطق جنوب استان دنبال شود.
استاندار کرمان؛ تقویت بازرگانی کشاورزی، برخورداری از شرکتهای فعال در حوزه صادرات و تجارت محصولات کشاورزی را از دیگر اقدامات دارای حائز اهمیت و کمک دهنده به معیشت خانوارها عنوان کرد.
طالبی تصریح کرد: راهاندازی صنایع تبدیلی کشاورزی با حضور وزیر جهاد مورد تاکید قرار گرفت و کارهایی در این زمینه دنبال میشود.
وی با اشاره به بازدید امروز خود از پایانه صادراتی محصولات کشاورزی جنوب بیان کرد: حداکثر بهرهبرداری را باید از این پایانه داشت و به سمت کشاورزی صادارات محور به عنوان یک راهبرد در جنوب استان رفت.
طالبی در ادامه توسعه بخش صنعت و معدن و گردشگری در جنوب کرمان را کمکدهنده بخش کشاورزی منطقه دانست و ابراز داشت: براساس ظرفیت کشاورزی جنوب کرمان، صنایع فرآوری و تکمیلی در استانهای مختلف ایجاد شده است و بعضا محصولات استان به صورت خام صادر میشود، که باید زمینه سرمایهگذاری مناسب در حوزه فرآوری محصولات کشاورزی را به وجود آوریم.
استاندار کرمان با استناد به صحبتهای نماینده مردم جیرفت در مجلس نسبت به الزامات اصلاح الگوی کشت گفت: یکی از کارهایی در استان باید انجام دهیم ترویج و آموزش کشاورزان است که کمتر به آن پرداخته شده است.
وی ابراز داشت: وقتی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صادرات داریم که عمده آن صرف سرمایههای غیرمولد در سایر نقاط کشور میشود، با کمترین کارهای ترویجی میشود بهترین منابع را از آن به استان آورد.
طالبی گفت: الگوهای پیشران را نیز باید در معرض دید کشاورزان قرار داد، مجموعه کشت و صنعت جیرفت باید به الگوی پیشران کشاورزی تبدیل شود.
وی به فعالیت مجموعه ماهان و پروژهای در حوزه خرما اشاره داشت و گفت: این مجموعه نیز میتولید به الگوهای پیشران کشاورزان با نگاه به اقتصادی کردن کشاورزی در جنوب استان تبدیل شود.
منبع: استانداری کرمان