فرهاد سرگلزایی با تأکید بر اینکه هیچ اقدام مخربی نمی‌تواند مانع خدمت‌رسانی به مردم شود گفت: تیم‌های فنی بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و عملیات جایگزینی لوله‌ها و ادامه کار آغاز شده است.

او ادامه داد: بر اساس گزارش میدانی، در زمان وقوع حادثه بیل مکانیکی پروژه و نگهبان در محل حضور داشته‌اند که با مشاهده شعله‌های آتش، موضوع فوراً به مسئولان مربوطه اطلاع داده شد. این لوله‌ها بخش مهمی از مسیر انتقال آب از چاه‌های فلمن به روستاهای منطقه بودند که در مرحله نصب قرار داشتند.

او تأکید کرد: چنین رفتارهایی نه‌تنها خسارت مالی به طرح‌های عمرانی وارد می‌کند، بلکه مستقیماً روند تأمین آب شرب مردم را هدف قرار می‌دهد. خدمت‌رسانی به مناطق محروم وظیفه‌ای انسانی است و هیچ‌کس حق ندارد مانع آن شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان افزود: بررسی‌های فنی و امنیتی برای شناسایی عاملان این حادثه توسط مراجع ذی‌صلاح در حال انجام است و هم‌زمان، تیم‌های اجرایی شرکت نیز برای جایگزینی لوله‌ها و ازسرگیری عملیات در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام خواهند کرد.

این گزارش می‌افزاید؛ پروژه آبرسانی بند شیرگواز بخشی از طرح بزرگ تأمین آب شرب پایدار برای روستاهای دشتیاری است که با بهره‌برداری از آن، ده‌ها روستا از آب شرب پایدار بهره‌مند خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان گفت: در اقدامی غیرانسانی افراد ناشناس با آتش‌زدن سه شاخه لوله به طول ۳۶ متر به قطر ۸۰۰ میلی‌متر و جنس فایبرگلاس مربوط پروژه آبرسانی بند شیرگواز دشتیاری، به بیت‌المال مردم آسیب زدند.

منبع شرکت آب فاضلاب سیستان و بلوچستان