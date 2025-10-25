عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن اعلام کرد: با وجود افزایش مبلغ تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی، سهم تسهیلات خرید از بهای تمام‌شده مسکن در سال ۱۴۰۳ به کمتر از پنج درصد کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -   در حالی که در گذشته پرداخت تسهیلات خرید و ساخت نقش مؤثری در خانه‌دار شدن مردم داشت، طی سال‌های اخیر با افزایش قیمت تمام‌شده ساخت‌وساز و رشد نرخ مصالح ساختمانی، این تسهیلات دیگر پاسخگوی هزینه‌های تأمین مسکن نیستند و حتی برخی سازندگان نیز از ادامه فعالیت در این حوزه منصرف شده‌اند.

طبق آمار اعلام‌شده، میزان تسهیلات ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی حدود ۶۵۰ میلیون تومان است؛ در حالی که از میان بانک‌هایی که موظف به پرداخت این تسهیلات هستند، تنها یک یا دو بانک به‌طور کامل آن را پرداخت کرده‌اند. همین مسئله موجب کندی اجرای طرح‌های ملی در حوزه مسکن شده است.

بازار مسکن هم‌اکنون با چالش‌های متعددی روبه‌روست. کارشناسان معتقدند برای افزایش قدرت خرید متقاضیان باید برنامه‌ریزی مؤثری انجام شود و در عین حال منابع مالی بانک‌ها نیز در این بخش افزایش یابد تا بازار مسکن به سمت رونق حرکت کند.

در همین راستا، سید محسن فاضلیان عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن اظهار داشت: از دو دهه پیش تاکنون سهم تسهیلات خرید مسکن از هزینه کل خرید روندی کاهشی داشته و با وجود افزایش مبلغ تسهیلات، امروز به کمتر از پنج درصد رسیده است. وی با اشاره به تقاضای پنج‌میلیون واحد مسکونی در کشور افزود: تشکیل خانوارهای جدید، مهاجرت به شهرهای بزرگ، انباشت تقاضای گذشته و گسترش بافت‌های فرسوده از مهم‌ترین عوامل افزایش نیاز به مسکن در کشور هستند.

فاضلیان توضیح داد: از سال ۱۳۸۵ و با آغاز طرح مسکن مهر، سالانه حدود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد، اما در دهه ۱۳۹۰ این روند کاهش یافت و با رشد جمعیت و افزایش تعداد خانوارها، تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن بر هم خورد.

به گفته او، در سال‌های گذشته صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن تا ۷۰ درصد هزینه خرید خانه را پوشش می‌داد، اما با افزایش شدید تورم، این سهم در دهه‌های اخیر به حداکثر ۱۵ درصد کاهش یافته است. در حال حاضر سهم تسهیلات ساخت از هزینه ساخت واحدهای مسکونی بین ۴۵ تا ۶۰ درصد متغیر است، اما به دلیل عدم همکاری برخی بانک‌ها در طرح نهضت ملی، روند پرداخت این تسهیلات نیز با کندی مواجه شده است.

وی افزود: تمامی روش‌های تأمین مالی در بازار پول و سرمایه کشور حول محور تعادلی نرخ بهره تنظیم می‌شوند و برای پاسخ‌گویی به تقاضای واقعی مسکن باید در سیاست‌های ساخت و عرضه تجدید نظر شود. با توجه به تورم شدید و افزایش هزینه‌های ساخت، افزایش سقف تسهیلات در شرایط فعلی به دلیل محدودیت منابع بانکی و کاهش توان بازپرداخت اقساط از سوی دهک‌های پایین درآمدی امکان‌پذیر نیست.

فاضلیان خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۸۵، در قالب طرح مسکن مهر دو میلیون و ۴۲۰ هزار واحد مسکونی با هزینه‌ای حدود ۴۸ همت ساخته شد؛ در حالی که ساخت همین تعداد واحد با قیمت‌های پایه سال جاری نیازمند حدود پنج هزار همت منابع مالی است— رقمی که تأمین آن در وضعیت کنونی از توان شبکه بانکی خارج است.

وی در خصوص منابع مالی قانون جهش تولید مسکن و طرح نهضت ملی اظهار کرد: یکی از راهکارهای مؤثر، استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها و مشارکت پیمانکاران بزرگ است. به این ترتیب، می‌توان با واگذاری زمین و سهیم کردن سازندگان در واحدهای نهایی، تأمین مالی پروژه‌ها را خارج از شبکه بانکی انجام داد و در نتیجه، بدون افزایش نقدینگی، ساخت واحدها را سریع‌تر و با کیفیت بالاتر به انجام رساند.

عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن همچنین به استفاده از ظرفیت صندوق‌های زمین و ساختمان و املاک و مستغلات اشاره کرد و گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل تشریفات اداری و بازدهی پایین این صندوق‌ها، استقبال متقاضیان کاهش یافته است. وی ابراز امیدواری کرد که با اصلاح سازوکارها و حمایت نهادهای مرتبط، این مشکل برطرف شود.

 امید می‌رود با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری بیشتر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرید و ساخت، در آینده نزدیک قدرت خرید متقاضیان مسکن و روند اجرای طرح‌های ملی بهبود یابد.

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
رفع مشکل بازپس‌گیری ودیعه مسکن از طریق سامانه خودنویس
از فردا اول آبان ماه ؛
صدور بیمه نامه بدون اتصال سامانه املاک و اسکان غیر قانونی شد/ الزام اتصال تمامی دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان
عقب‌ماندگی در صنعت اجاره / سرپرستان خانوار در اولویت مسکن استیجاری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
بازگشت دوباره خودروی سواری به بورس‌کالا
معاهده راهبردی ایران و روسیه؛ گامی کلیدی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی در دوران تحریم
مرغداران نگران شیوع بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان نباشند
آخرین اخبار
معاهده راهبردی ایران و روسیه؛ گامی کلیدی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی در دوران تحریم
مرغداران نگران شیوع بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان نباشند
بازگشت دوباره خودروی سواری به بورس‌کالا
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
پاییز کم بارش آفت سن گندم در مزارع را افزایش داد
برنامه‌های مالیاتی دولت تثبیت شد/ طرح استقرار نظام نوین مالیاتی و هوشمندسازی در اولویت قرار گرفت
وزیر اقتصاد برنامه رشد عدالت‌محور را ابلاغ کرد
تولید بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن روغن در ۶ ماه نخست سال
سهم تسهیلات خرید از بهای تمام‌شده مسکن به کمتر از پنج درصد رسید
صفر تا ۱۰۰ تولید خودرو‌های داخلی توسط وزارت صمت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۳ آبان ماه
صادرات شیرخشک صنعتی ۴۵ درصد افزایش یافت
حداکثر قیمت هر کیلو قارچ برای مصرف کننده ۲۰۰ هزارتومان
قیمت عوارض آزادراه تهران- شمال از امروز افزایش یافت
همه چیز درباره فیصله بانک سابق آینده
تورم نان در یک سال دو برابر شد+ فیلم
افزایش ۱۳۰ درصدی ذخایر نفت‌گاز در کشور
سوخت زمستانی نیروگاه‌ها آماده است
تغییرات جدید در نحوه محاسبه نرخ ارز مسافران خارج از کشور
وصول ۱۱۰ همت فرار مالیاتی تا پایان سال
شناسایی و ابطال بیش از ۵۳۰ هزار کارت سوخت نامعتبر/ برداشت غیر مجاز روزانه ۱.۳ میلیون لیتر سوخت
کاهش بیش از ۱۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
بیش از ۱۶.۵ میلیارد دلار معامله ارزی در بازار ارز تجاری ثبت شد
تا ۱۰ روز آینده خبری از بارش باران در تهران نیست
دارایی‌های بانک آینده تعیین تکلیف می‌شوند
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ آبان‌ماه
زمان قرعه‌کشی خودروهای وارداتی اعلام شد/ آزادسازی مبالغ بلوکه شده تا چند ساعت آینده
شاخص کل بورس میتواند به روند صعودی بازگردد؟+ عکس
تمرکز ایران اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با استاندارد‌های جهانی
اعلام آمادگی ایران برای راه‌اندازی بورس کالایی تاجیکستان