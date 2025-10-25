سازمان هلال‌احمر توصیه‌ای مهم به حجاج کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر به حجاج توصیه‌ای مهم کرد و از لزوم انجام معاینات پزشکی زائران قبل از پیش ثبت‌نام در حج سخن گفت که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

