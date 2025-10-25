عملیات مرمت و احیای ۳۴ بنای تاریخی در نقاط مختلف استان فارس برای حفاظت از هویت ملی و توسعه گردشگری اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - صادق زارع سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان فارس با اشاره به اجرای عملیات مرمت و احیای ۳۴ بنای تاریخی در نقاط مختلف استان، اظهار کرد: این طرح‌ها با هدف حفاظت از میراث ارزشمند فارس و فراهم‌سازی زمینه بهره‌برداری پایدار گردشگری اجرا می‌شود.

او افزود: حوزه میراث فرهنگی فارس در امسال، برنامه‌ای جامع برای نگهداری و مرمت آثار تاریخی تدوین کرده است و تلاش می‌شود ضمن صیانت از میراث گذشتگان، امکان معرفی و بهره‌برداری گردشگری از این بنا‌ها فراهم شود.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان فارس با تأکید بر اینکه استان فارس گنجینه‌ای از تاریخ و تمدن ایران‌زمین است، گفت: حفظ آثار تاریخی این استان به منزله پاسداشت هویت ملی و فرهنگی کشور محسوب می‌شود.

زارع، از مرمت کاخ ساسان سروستان به عنوان یکی از طرح‌های شاخص یاد کرد و ادامه داد: اجرای سرویس بهداشتی، تعمیر ساختمان پایگاه، مرمت بنای اصلی از جمله اقدامات در این مجموعه است.

او با اشاره به طرح‌های مرمتی در شیراز، اضافه کرد: مرمت و ساماندهی آرامگاه حافظیه، موزه سنگ هفت‌تنان، مسجد نو، مسجد فتح، مسجد قدس و خانه‌های تاریخی صالحی، علمدار، مدحت (منسوب به سعدی) و برکت نیز شروع شده است.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان فارس اظهار کرد: در شهرستان‌ها نیز مرمت کاخ اردشیر بابکان فیروزآباد، نقش برجسته‌های تنگ چوگان کازرون، نقش برجسته سرباز پارتی در قیر و کارزین و آبراهه‌های باغ شاهی پاسارگاد از جمله طرح‌های شاخص در حوزه محوطه‌های تاریخی است.

زارع همچنین با اشاره به توجه به آثار مذهبی و مردمی، تصریح کرد: مرمت مسجد جامع کبیر نی‌ریز، مسجد جامع و انبار غله داراب، مسجد جامع سوریان بوانات و مساجد علی‌خان و باقرخان و حمام ده کهنه در شهرستان لامرد در حال اجراست.

او همچنین به فعالیت‌های پژوهشی اشاره کرد و افزود: ثبت آثار ناملموس شهرستان‌های شیراز و جهرم و تکمیل نقشه باستان‌شناسی شهرستان سرچهان در دستور کار قرار دارد.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان فارس تأکید کرد: توسعه پژوهش‌ها و مستندسازی علمی، مکمل اقدامات عمرانی و فیزیکی در حوزه میراث فرهنگی است و نقش مهمی در انتقال دانش و تجربه به نسل‌های آینده دارد.

