طبق آخرین آمار‌های اعلام شده، همزمان با استقبال متقاضیان از سامانه «خودنویس»، شاهد صرفه‌جویی ۲۰ همتی در هزینه‌ها، به‌ویژه در بخش اجاره، هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- سامانه‌ی «خودنویس» یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه‌ی مسکن به شمار می‌رود که در حال حاضر روند اجرای آن با استقبال بسیار گسترده‌ی کاربران روبه‌رو شده است و همین امر خود باعث شده که میزان مراجعات به این سامانه با افزایش همراه شود.

براساس این گزارش، طبق آخرین آمارهای ارائه‌شده، میزان صرفه‌جویی در هزینه‌ها از طریق این سامانه به ۲۰  همت رسیده است که این امر حاکی از آن است که دست دلالان و سوداگران از بازار اجاره‌ی مسکن کوتاه شده و این بازار کم‌کم به سمت آرامش در حرکت است.

در همین راستا، ایوب قاسمی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه بازار مسکن در شرایط کنونی، با وجود آنکه در فصل اجاره نیستیم، نیازمند آن است که دست دلالان و سوداگران از این بازار کوتاه شود، گفت: خوشبختانه آمارها و بررسی‌ها حاکی از آن است که سامانه‌ی خودنویس در این زمینه موفق بوده و ما شاهد آن هستیم که بخش عمده‌ای از مشکلاتی که پیش از این و بدون استفاده از سامانه‌ی خودنویس وجود داشت، برطرف شده و بازار به سمت رونق در حرکت است.

وی با بیان اینکه یکی از بزرگ‌ترین مزایای سامانه‌ی خودنویس، صرفه‌جویی در زمان است، گفت: با استفاده از این سامانه، متقاضیان می‌توانند به‌راحتی و در کمترین زمان ممکن، اطلاعات مربوط به املاک را جست‌وجو و پیدا کنند. سامانه‌ی خودنویس باعث شده است که به‌جای مراجعه‌ی حضوری به دفاتر املاک و پر کردن فرم‌های مختلف، کاربران بتوانند با چند کلیک ساده، اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورده و به‌سرعت تصمیم‌گیری کنند.

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن تأکید کرد: علاوه بر صرفه‌جویی در زمان، سامانه‌ی خودنویس به کاهش هزینه‌های متقاضیان نیز کمک می‌کند. با حذف واسطه‌ها و کاهش نیاز به مراجعه‌ی حضوری، هزینه‌های مرتبط با خرید و فروش ملک به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. این عامل به‌ویژه برای خریداران و فروشندگان کوچک که ممکن است منابع مالی محدودی داشته باشند، بسیار مهم است.

