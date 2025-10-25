با وجود آتش‌بس در غزه، وجود ده‌ها هزار مین و مهمات منفجر نشده جان مردم را تهدید می‌کند و پاکسازی کامل آن ممکن است تا سه دهه طول بکشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - «نیک اور» از سازمان مردم‌نهاد «انسانیت و شمول» می‌گوید که تعداد بسیار زیادی مین در بخش‌های مختلف نوار غزه جایگزاری شده، اما مقیاس عظیم تخریب در این باریکه، تعیین تعداد دقیق مهمات خطرناک را دشوار می‌کند.

او همچنین گفت که برای پاکسازی مین‌های به جا مانده به تجهیزات بیشتری نیاز است.

شایان ذکر است که سازمان «انسانیت و شمول» یک سازمان بین‌المللی غیردولتی است که در زمینه‌ی حمایت از افراد دارای معلولیت و قربانیان جنگ و بلایای طبیعی فعالیت می‌کند.

اگرچه در غزه آتش‌بس برقرار شده است، اما فلسطینیان همچنان با معضل مهمات منفجر نشده رو به رو هستند که «قاتل خاموش» توصیف شده است. آنها مانند جت‌های جنگنده غرش نمی‌کنند یا مانند گلوله‌های توپخانه‌ای زوزه نمی‌کشند، اما به همان اندازه کشنده هستند. 

به گفته اسماعیل الثوابته، مدیر دفتر رسانه‌ای دولت غزه، مقامات از زمان آغاز حمله نظامی رژیم اسرائیل در دو سال پیش، حدود ۲۰ هزار قطعه مهمات منفجر نشده را در سراسر این باریکه ثبت کرده‌اند.

کودکان و امدادگران که زمان زیادی را در میان آوار می‌گذرانند، در معرض خطر ویژه‌ای هستند. یک لمس، جابجایی آوار یا افزایش دما می‌تواند هر لحظه باعث انفجار شود.

دفاع مدنی غزه می‌گوید که خطر مهمات منفجر نشده در همه جا وجود دارد: در خانه‌ها، مدارس و حتی زمین‌های بازی. محمود باسل، سخنگوی دفاع مدنی غزه می‌گوید: «تنها در هفته‌های اخیر، ما بیش از ۱۰۰ مورد مهمات منفجر نشده را مدیریت کرده‌ایم.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: مین زدایی ، نوار غزه ، مهمات جنگی
