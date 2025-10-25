معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور به همراه بازرس کل بانک و بیمه این سازمان، به صورت سرزده از چندین شعب بانک ملی (آینده سابق) بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت دقیق بر روند انحلال بانک آینده و انتقال شعب آن به بانک ملی ایران، صبح امروز ستار شیرعالی معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور به همراه جعفر حسینی بازرس کل بانک و بیمه این سازمان، به صورت سرزده از چندین شعب بانک ملی (آینده سابق) بازدید کرد.

معاون سازمان بازرسی در جریان این بازدید سرزده با حضور در چندین شعب بانک ملی و گفت‌و‌گو با مدیران و کارکنان بانک، روند انتقال شعب از بانک آینده به بانک ملی ایران را مورد بررسی قرار داد.

وی در حاشیه این بازدید‌ها ضمن گفت‌و‌گو با تعدادی از مراجعین به بانک، از نحوه خدمت‌رسانی کارکنان بانک و وضعیت خدمت‌دهی سامانه‌های بانکی اطلاع یافته و بر نظارت سازمان بازرسی بر نحوه انتقال کامل بانک مذکور تاکید کرد.

شیرعالی مهمترین مسئله در این فرآیند انتقال را اطمینان خاطر و امنیت روانی مراجعین دانست و گفت: با توجه به اینکه امروز و این هفته مراحل انتقال بانکی در حال انجام است باید میزان پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع به نحوه شایسته‌ای صورت پذیرد تا امنیت خاطر مشتریان بانکی نسبت به سپرده‌هایشان تامین شود.

وی بیان کرد: بر اساس بازرسی‌های صورت گرفته هیچگونه خروج سرمایه‌ای در شعب مورد بازرسی وجود نداشت که نشان دهنده اطمینان خاطر مردم از روند انتقال بانکی دارد.

شیرعالی در پایان گفت: ضمنا بر اساس اعلام مسئولین بانک ملی ایران و حسب بخشنامه‌های صادر شده، تمامی قرارداد‌ها و توافقات صورت گرفته فی‌مابین مشتری و بانک ملی (آینده سابق) تا زمان اتمام قرارداد به قوت خود باقی است و هیچگونه خللی در روند خدمت‌رسانی از جمله پرداخت تسهیلات تکلیفی و سود سپرده گذاری وجود نخواهد داشت.

