سرپرست تیم ملی پدل که با حضورش تاثیر زیادی در مطرح شدن این رشته داشت از سمت خود استعفا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدرضا گلزار که در چند سال گذشته به عنوان سرپرست تیم ملی پدل ایران فعالیت می‌کرد استعفای خود را به فدراسیون تنیس اعلام کرده است. تیم ملی پدل ایران به‌تازگی در رقابت‌های قهرمانی آسیا حضور پیدا کرد و موفق شد در بخش بانوان مدال نقره و در بخش مردان عنوان چهارمی این رقابت‌ها را کسب کند.

گلزار که از چهره‌های شناخته‌شده سینما و تلویزیون ایران است از نخستین روز‌های ورود پدل به کشور به‌عنوان یکی از حامیان و چهره‌های تأثیرگذار این رشته شناخته می‌شد؛ ولی با این حال حضور او در مدیریت پدل ایران همواره با حواشی و انتقاد‌هایی از سوی برخی فعالان ورزشی همراه بود.

طبق اعلام رسمی گلزار در صفحه مجازی خود مشغله‌های کاری از دلایل اصلی کناره‌گیری او از سرپرستی تیم ملی پدل بوده است.

منبع: مهر