وزیر دفاع پاکستان می‌گوید که افغانستان خواهان صلح است، اما حصول توافق در مذاکرات بین دو طرف ضروری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان می‌گوید که معتقد است افغانستان خواهان صلح است، اما عدم دستیابی به توافق در مذاکرات استانبول به معنای «جنگ آشکار» خواهد بود.

مذاکرات دو طرف در استانبول که از امروز (شنبه) آغاز شده و انتظار می‌رود تا یکشنبه ادامه یابد، جدیدترین تلاش پاکستان و افغانستان برای جلوگیری از بازگشت به خشونت‌ها است.

وزیر دفاع پاکستان افزود که از زمان توافق، هیچ حادثه‌ای رخ نداده است و هر دو طرف از آتش‌بس پیروی می‌کنند.

او در اظهارات تلویزیونی گفت: «ما این گزینه را داریم، اگر توافقی حاصل نشود، با آنها جنگ آشکار خواهیم داشت. اما من دیدم که آنها خواهان صلح هستند.»

درگیری‌ها بین پاکستان و افغانستان پس از آن آغاز شد که اسلام‌آباد از طالبان خواست تا شبه‌نظامیانی را که به گفته این کشور از پناهگاه‌های داخل افغانستان به پاکستان حمله می‌کنند، مهار کند. به طور کلی، اسلام‌آباد کابل را به پناه دادن به شبه‌نظامیانی که نیرو‌های پاکستانی را هدف قرار می‌دهند، متهم می‌کند. در مقابل، طالبان این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید عملیات نظامی پاکستان نقض حاکمیت افغانستان است.

منبع: رویترز

