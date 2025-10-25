روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: اعلام نسبت طلاق به ازدواج در یکسال واحد، غیر کارشناسی و فاقد ارزش تحلیل آماری است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در هر سال بیانگر پیوند‌های تازه‌ای است که در همان سال شکل گرفته‌اند، در حالی که طلاق‌های ثبت شده در همان بازه زمانی، مربوط به ازدواج‌هایی است که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده‌اند و تقسیم تعداد طلاق‌های یک سال بر ازدواج‌های همان سال، مقایسه‌ای غیرکارشناسی و فاقد ارزش تحلیل آماری است.

سازمان ثبت احوال کشور تأکید کرد: تحلیل داده‌های مربوط به ازدواج و طلاق باید با لحاظ شاخص‌های زمانی سال ازدواج و فاصله تا طلاق و با استفاده از روش‌های تحلیل نسلی صورت گیرد و تفسیر سطحی از آمار می‌تواند باعث شکل‌گیری برداشت‌های نادرست و القای تصویری غیر واقعی از وضعیت خانواده در کشور شود.

روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور از رسانه‌ها و فعالان حوزه تحلیل داده درخواست کرد در انتشار آمار‌های اجتماعی، دقت لازم را در تفسیر داده‌ها به کار گیرند و از استناد به محاسبات ساده یا غیرمعتبر خودداری نمایند تا تصویر دقیق‌تری از روند‌های جمعیتی کشور ارائه شود.

بر اساس این خبر آمار‌ها و شاخص‌های دقیق وقایع حیاتی از طریق مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال و در پورتال سازمان منتشر می‌شود و مرجع معتبر برای استفاده رسانه‌ها، پژوهشگران و نهاد‌های تصمیم‌گیر است و اصحاب رسانه و عموم مردم می‌توانند به پورتال رسمی سازمان ثبت احوال کشور به نشانی www.sabteahval.ir مراجعه کنند.