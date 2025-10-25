روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: اعلام نسبت طلاق به ازدواج در یکسال واحد، غیر کارشناسی و فاقد ارزش تحلیل آماری است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در هر سال بیانگر پیوند‌های تازه‌ای است که در همان سال شکل گرفته‌اند، در حالی که طلاق‌های ثبت شده در همان بازه زمانی، مربوط به ازدواج‌هایی است که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده‌اند و تقسیم تعداد طلاق‌های یک سال بر ازدواج‌های همان سال، مقایسه‌ای غیرکارشناسی و فاقد ارزش تحلیل آماری است.

سازمان ثبت احوال کشور تأکید کرد: تحلیل داده‌های مربوط به ازدواج و طلاق باید با لحاظ شاخص‌های زمانی سال ازدواج و فاصله تا طلاق و با استفاده از روش‌های تحلیل نسلی صورت گیرد و تفسیر سطحی از آمار می‌تواند باعث شکل‌گیری برداشت‌های نادرست و القای تصویری غیر واقعی از وضعیت خانواده در کشور شود.

روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور از رسانه‌ها و فعالان حوزه تحلیل داده درخواست کرد در انتشار آمار‌های اجتماعی، دقت لازم را در تفسیر داده‌ها به کار گیرند و از استناد به محاسبات ساده یا غیرمعتبر خودداری نمایند تا تصویر دقیق‌تری از روند‌های جمعیتی کشور ارائه شود.

بر اساس این خبر آمار‌ها و شاخص‌های دقیق وقایع حیاتی از طریق مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال و در پورتال سازمان منتشر می‌شود و مرجع معتبر برای استفاده رسانه‌ها، پژوهشگران و نهاد‌های تصمیم‌گیر است و اصحاب رسانه و عموم مردم می‌توانند به پورتال رسمی سازمان ثبت احوال کشور به نشانی www.sabteahval.ir مراجعه کنند.

برچسب ها: ثبت احوال ، طلاق ، ازدواج
خبرهای مرتبط
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:
سامانه سببی و نسبی ثبت‌احوال باید تا پایان اسفندماه تکمیل شود
معاون اداره‌کل ورزش و جوانان قم خبر داد:
۲ دبیرخانه ملی در حوزه ازدواج و خانواده در قم ایجاد شد
با رای دیوان عدالت اداری انجام شد
ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد درباره محدودیت ثبت طلاق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۶ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
بحث کارشناسی سازمان ثبت به جای خود صحیح ولی به هر حال شیب آمار طلاق بالا رفته مطلبی که اینجا مغفول مانده طلاق‌های سوری هستش که آمار طلاق رو غیر واقعی بالا میبره اگه کسی میخواد دنبال آسیب شناسی طلاق باشه خوبه در خصوص طلاقهای مستمری هم تحقیق کنه که آسیب‌های خودشو به سایر جامعه وارد میکنه
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
با این دخترهای پولکی این دوره و این آمار یعنی شما با ازدواج احتمالا ۵۰ درصد باید به فکر دادن مهریه باشی یعنی نمیتونی بگی کی داده کی گرفته اتفاقا هم میگیرن هم باید بدی و هم زندگی و جوونیت رو پای یه خانم بی وفا بریزید
وقتی که در جوونی بابت اینکه راحت با هر دختری رابطه میگیرید خوشحال بودید باید به فکر الان هم میبودید که اون دختری که با بخاطر پول و ... هر کسی رابطه میگیره بعد ازدواج هم به همین روند ادامه میده
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۵ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
مشکلات اقتصادی دلیل اصلی طلاق است
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۰ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
بجای مهریه سکه همون اولش یه پولی بدن مثلاً 100 میلیون این اتفاقا نمیفته اکثر کشورهای مسلمان همین کارو میکنن
مهریه سکه خودش باعث و بانی طلاقه تا تقی به توقی میخوره مهریه را میزان اجرا جمع کنید این مسخره بازیا رو
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۹ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
دیگه قضیه طلاق درجامعه امر بدیعی هستش اصلا نیاز به آمار نداره هر آدم عامی هم فهمیده که میزان طلاق از ازدواج پیشی گرفته حالا شما برو هی آمار بساز واقعیت رو مردم دارن لمس می کنند...
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۷ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
بیشتر سمت ازدواج موقت رفتند سریع به هم می‌رسند
سریع از هم جدا می‌شوند
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۲ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
ازدواج برای گرفتن مهریه بحدی زیاد شده که پسران مجرد علاقه ای به ازدواج ندارند ، چون قانون هم بدوندهیچ منطق و انصافی تیغ رو روی گردن مرد میگیره که باید مهریه بدهی.
۲
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۱ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
الان از هر صد جوان فقط ۴۰ درصد ازدواج می کنند و از صد ازدواج بیش از ۵۰ درصد در یک سال اول و ۲۰ درصد در قبلز ۵ سال منجر به طلاق می شود
۳
۱۹
پاسخ دادن
رقابت ۳۰۰ نخبه قرآنی در مسابقات قرآنی پلیس کشور
تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴
هنر معلولان تجلی اراده الهی است/هنرمندان معلول معلمان امید و معنا هستند
اوحدی: استفاده از تجربیات خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ضروری است
آخرین اخبار
تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴
اوحدی: استفاده از تجربیات خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ضروری است
رقابت ۳۰۰ نخبه قرآنی در مسابقات قرآنی پلیس کشور
هنر معلولان تجلی اراده الهی است/هنرمندان معلول معلمان امید و معنا هستند
آقامیری: مجوز واگذاری تاکسی‌های برقی صادر شد
ثبت احوال: اعلام نسبت طلاق به ازدواج در یک‌سال واحد، غیر کارشناسی است
توصیه‌ای مهم ویژه حجاج حج تمتع ١۴٠۵؛ چه بیمارانی منع حضور در حج تمتع را دارند؟ + فیلم
جاده چالوس یک‌طرفه شد
روند انتقال شعب از بانک آینده به بانک ملی ایران بررسی شد
پژمان جمشیدی آزاد شد
کمک ۳۴ هزار میلیارد ریالی به فرزندان ایتام و محسنین
برخورد خاور با ۱۵ خودرو در بلوار سیمون بولیوار تهران
معاون اول قوه قضاییه: دادگاه‌های خانواده باید با بنیانی درست و سازوکار‌های اصولی فعالیت داشته باشند
هر ماه ۲۰۰ پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده در شهر تهران وارد می‌شود
ساخت ۵۷ درصد از بازار‌های میوه و تره‌بار در محلات کم برخوردار
برگزاری «رویداد ملی جامعه‌پرداز» با حضور ۳هزار مجموعه مردمی در تهران
اختصاص تسهیلات مالی به ایران از طرف صندوق جهانی تنوع زیستی کونمینگ
وظایف رانندگان در زمان رسیدن به خط عابرپیاده چیست؟ + فیلم
ورزشگاه وحدت با چمن نو و چهره‌ای تازه در منطقه۱۴ افتتاح شد
۱۰ هزار مترمربع فضای سبز به بوستان‌های منطقه یک افزوده می‌شود
آیا عابرپیاده هم می‌تواند مقصر تصادفات باشد؟ + فیلم
آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی/ قرار بازداشت نقض شد
کمپین «مقابل ایرانیان زانو بزنید»؛ روایت اقتدار ایرانی با رونمایی از مجسمه «والرین» در میدان انقلاب
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه: بریکس می‌تواند جهانی عادلانه‌تر مبتنی برقانون را رقم بزند
کاهش زمان سفر با تکمیل هم‌زمان دو پروژه ترافیکی در منطقه۸
بررسی شیوه‌نامه ارزیابی و امتیازدهی در سومین جشنواره «جایزه ملی جوانی جمعیت»
خرید جهیزیه عروس خون به پا کرد
۹۴ درصد افراد دارای معلولیت در خانه نگهداری می‌شوند
اجرای طرح «نذر خدمت» در بیش از ۱۰۰ شهر و روستا
۳۸ درصد فوتیان تصادفات پایتخت، عابرین پیاده هستند