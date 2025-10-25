باشگاه خبرنگاران جوان - محمد احمدی‌جبلی روز شنبه در گفت‌وگویی با اشاره به پرسش‌های مردمی درباره نحوه تامین آب این پروژه، اظهار کرد: برای مهار کانون‌های فعال گرد و غبار در محدوده سراجه قم، ۵۲ هزار هکتار از اراضی این منطقه در برنامه بیابان‌زدایی اداره‌کل منابع طبیعی استان قرار گرفته است.

وی افزود: از این میزان، ۱۲ هزار هکتار از اراضی یادشده با استفاده از پساب تصفیه‌خانه شماره سه فاضلاب قم و از طریق کاشت نهال احیا می‌شود. بر اساس مصوبه کارگروه استانی مقابله با گرد و غبار، مسئولیت مطالعات انتقال پساب بر عهده شرکت آب منطقه‌ای قم قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم ادامه داد: مطالعات این پروژه از حدود دو ماه پیش با انتخاب مشاور ذی‌صلاح آغاز شده و تاکنون حدود ۵۰ درصد پیشرفت داشته است. بر اساس طرح، پساب تصفیه‌خانه پس از انتقال به پارک ثامن، از طریق خط لوله‌ای به طول ۳۴ کیلومتر به منطقه سراجه پمپاژ و در مخزنی به ظرفیت دو هزار مترمکعب ذخیره خواهد شد تا برای آبیاری و کاشت نهال‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

احمدی‌جبلی با تاکید بر اهمیت تامین منابع مالی برای اجرای این طرح گفت: بخش عمده هزینه‌ها مربوط به خرید لوله‌های انتقال و احداث مخزن ذخیره است که در صورت تخصیص سریع اعتبارات، عملیات اجرایی پروژه نیز آغاز خواهد شد.

وی تصریح کرد: تمامی آب مورد نیاز این طرح از محل پساب تصفیه‌خانه فاضلاب قم تأمین می‌شود و هیچ برداشت جدیدی از منابع آب زیرزمینی یا چاه‌های کشاورزی انجام نخواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم در پایان با اشاره به نقش این طرح در بهبود وضعیت زیست‌محیطی استان اظهار داشت: اجرای طرح بیابان‌زدایی سراجه، اقدامی مشترک میان استانداری قم، اداره‌کل منابع طبیعی و شرکت آب منطقه‌ای است که با اجرای آن، کاهش میزان گرد و غبار، تثبیت خاک و ارتقای شرایط زیست‌محیطی در سطح استان محقق خواهد شد.

استان قم حدود ۴۰۰ هزار هکتار اراضی مستعد بیابانی دارد که ۱۰۵ هزار هکتار آن به‌عنوان کانون‌های گردوغبار شناسایی شده و ۳۰ تا ۴۰ هزار هکتار از آن بحرانی است، مهم‌ترین کانون بحرانی این استان، منطقه سراجه است که به دلیل کاهش رطوبت خاک، افت سطح آب‌های زیرزمینی و از بین رفتن پوشش گیاهی، به یکی از منابع اصلی تولید گردو غبار تبدیل شده‌است.

منبع:استانداری قم