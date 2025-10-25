مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری شیراز اعلام کرد: تمهیدات ویژه‌ای برای رفاه هواداران و مدیریت مطلوب ترافیک در اطراف ورزشگاه پارس برای بازی فجر شهید سپاسی و استقلال تهران پیش‌بینی شده تا شور و نشاط فوتبال در فضای ایمن و منظم رقم بخورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جواد دولت‌آبادی در نشست معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز، درباره تسهیل تردد هواداران در بازی فجر شهید سپاسی و استقلال تهران، اظهار کرد: تمهیدات ویژه‌ای برای رفاه هواداران و مدیریت مطلوب ترافیک در اطراف ورزشگاه پارس پیش‌بینی شده تا شور و نشاط فوتبال در فضای ایمن و منظم رقم بخورد.

او افزود: درب ورودی به ورزشگاه پارس از ساعاتی قبل به روی علاقه‌مندان فوتبال گشوده می‌شود و تا پیش از آغاز بازی فجر شهید سپاسی و استقلال تهران در ساعت ۱۵، ورود هواداران به‌صورت منظم و روان انجام خواهد شد.

دولت‌آبادی تصریح کرد: شهرداری شیراز از ساعت ۱۲ ظهر، خدمات حمل‌ونقل رایگان شهری شامل مترو و اتوبوس تا ایستگاه قهرمانان به شهروندان ارائه خواهد داد.

مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری شیراز با بیان اینکه شهروندان می‌توانند با استفاده از اتوبوس‌ها و خطوط مترو از سطح شهر تا پایانه قهرمانان سفر کنند، افزود: برای خودروهای شخصی نیز پارکینگی در مجاورت پایانه میدان قهرمانان در نظر گرفته شده است.

دولت‌آبادی همچنین تأکید کرد: مدیریت شهری با هماهنگی کامل پلیس راهور و دستگاه‌های خدماتی تلاش دارد فضایی آرام، ایمن و منظم را برای تماشاگران رقم زند تا شور فوتبال در شیراز با خاطره‌ای خوش از نظم ترافیکی همراه شود.

منبع: شهرداری شیراز

برچسب ها: شهرداری شیراز ، مهندسی و ایمنی ترافیک ، تسهیل تردد ، تمهیدات ، هواداران ، فجر سپاسی ، استقلال
خبرهای مرتبط
جعفری:
مقتدرانه پیروز میدان شدیم
اولیویرا: رقابت ما با استقلال است
گزارش تصویری/ دیدار تیم های فوتبال استقلال و فجر سپاسی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تمهیدات شهرداری شیراز برای تسهیل تردد هواداران در بازی فجر شهید سپاسی و استقلال تهران
تأکید بر حفظ انسجام ملی و حمایت از رهبری در برابر توطئه‌های دشمن
قهرمانی تیم جوان جمشیدی در مسابقات والیبال دسته دوم بانوان باشگاه‌های شیراز
طرح کفیل در فارس اجرایی شد/ ورود اتباع خارجی منوط به ویزای کارگری و نظارت کارفرمای ایرانی
استاد دانشگاه شیراز برگزیده منتخب و پیشکسوت تأثیرگذار در زیست‌شناسی ایران شد
هم‌افزایی میراث فرهنگی و تعاون فارس برای جهش تحول‌آفرین
مدیران سفارشی کار مردم را پیش نمی‌برند/ لزوم استفاده از متخصصین در مدیریت
مسئولان، وکلای مردم‌اند؛ خروج از چارچوب وکالت، موجب ضمان شرعی است
آخرین اخبار
تأکید بر حفظ انسجام ملی و حمایت از رهبری در برابر توطئه‌های دشمن
مسئولان، وکلای مردم‌اند؛ خروج از چارچوب وکالت، موجب ضمان شرعی است
قهرمانی تیم جوان جمشیدی در مسابقات والیبال دسته دوم بانوان باشگاه‌های شیراز
طرح کفیل در فارس اجرایی شد/ ورود اتباع خارجی منوط به ویزای کارگری و نظارت کارفرمای ایرانی
استاد دانشگاه شیراز برگزیده منتخب و پیشکسوت تأثیرگذار در زیست‌شناسی ایران شد
هم‌افزایی میراث فرهنگی و تعاون فارس برای جهش تحول‌آفرین
تمهیدات شهرداری شیراز برای تسهیل تردد هواداران در بازی فجر شهید سپاسی و استقلال تهران
مدیران سفارشی کار مردم را پیش نمی‌برند/ لزوم استفاده از متخصصین در مدیریت
مرمت ۳۴ بنا‌ی تاریخی فارس؛ حرکتی برای حفاظت از هویت ملی و توسعه گردشگری
پیشرفت پروژه ساماندهی ماشین‌آلات سنگین در شیراز/ الگویی نوین برای سرمایه‌گذاری شهری
آزادسازی ۱۵۳ هکتار از اراضی تصرفی رودخانه‌ها با اجرای ۴۵۵ عملیات رفع تصرف در فارس
یک فوتی و ۴ مصدوم در تصادف محور قدیم فیروزآباد - فراشبند