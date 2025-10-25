تمهیدات شهرداری شیراز برای تسهیل تردد هواداران در بازی فجر شهید سپاسی و استقلال تهران

باشگاه خبرنگاران جوان - جواد دولت‌آبادی در نشست معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز، درباره تسهیل تردد هواداران در بازی فجر شهید سپاسی و استقلال تهران، اظهار کرد: تمهیدات ویژه‌ای برای رفاه هواداران و مدیریت مطلوب ترافیک در اطراف ورزشگاه پارس پیش‌بینی شده تا شور و نشاط فوتبال در فضای ایمن و منظم رقم بخورد.

او افزود: درب ورودی به ورزشگاه پارس از ساعاتی قبل به روی علاقه‌مندان فوتبال گشوده می‌شود و تا پیش از آغاز بازی فجر شهید سپاسی و استقلال تهران در ساعت ۱۵، ورود هواداران به‌صورت منظم و روان انجام خواهد شد.

دولت‌آبادی تصریح کرد: شهرداری شیراز از ساعت ۱۲ ظهر، خدمات حمل‌ونقل رایگان شهری شامل مترو و اتوبوس تا ایستگاه قهرمانان به شهروندان ارائه خواهد داد.

مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری شیراز با بیان اینکه شهروندان می‌توانند با استفاده از اتوبوس‌ها و خطوط مترو از سطح شهر تا پایانه قهرمانان سفر کنند، افزود: برای خودروهای شخصی نیز پارکینگی در مجاورت پایانه میدان قهرمانان در نظر گرفته شده است.

دولت‌آبادی همچنین تأکید کرد: مدیریت شهری با هماهنگی کامل پلیس راهور و دستگاه‌های خدماتی تلاش دارد فضایی آرام، ایمن و منظم را برای تماشاگران رقم زند تا شور فوتبال در شیراز با خاطره‌ای خوش از نظم ترافیکی همراه شود.

منبع: شهرداری شیراز