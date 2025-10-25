رئیس بنیاد ملی نخبگان از طراحی دو طرح ویژه برای حمایت از جامعه هنری کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سعید خدایگان رییس بنیاد ملی نخبگان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه با توجه به نقش خلاقیت و نوآوری در هنر، آیا هنرمندان هم در طرح‌های حمایتی بنیاد ملی نخبگان قرار می‌گیرند؟، گفت: یکی از این طرح‌ها، معادل طرح شهید وزوایی برای دانشجویان است و به دانشجویانی اختصاص دارد که در رشته‌های هنری تحصیل می‌کنند یا در عرصه هنر درخششی ویژه داشته‌اند. این طرح که به یاد مرحوم فرشجیان تدوین شده و اخیراً ابلاغ شده، دانشجویان واجد شرایط را تحت پوشش قرار می‌دهد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان افزود: طرح دوم ویژه نخبگان هنری است و معادل طرح مرحوم علام طباطبایی، بالاترین جایزه علمی بنیاد، طراحی شده است. این طرح با عنوان پیشنهادی «کمال‌الملک» به زودی نهایی و تصویب خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود که اولین دوره این جایزه در زمستان ۱۴۰۴ برگزار شود.

وی هدف از این برنامه‌ها را تقویت استعداد‌های هنری و حمایت از نخبگان عرصه هنر برای شکوفایی خلاقیت‌های ملی دانست و تأکید کرد: این اقدامات گامی مهم در توسعه و اعتلای هنر کشور محسوب می‌شود.

برچسب ها: هنرمندان ، نوآوری
خبرهای مرتبط
درخشش دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در مسابقات بین‌المللی اختراع و نوآوری
نوآوری بی‌روایت، هویتی بی‌ریشه
معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه:
ارتقای وضعیت هنرمندان در دستور کار دولت قرار دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عکس جدید دانشمند ایرانی از دنباله‌دار میان‌ستاره‌ای اطلس
چاپلوسی هوش مصنوعی تایید شد
آغاز هفتمین مرحله جذب امریه سربازی وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم
دومین المپیک فناورانه کشور در مسیر بین‌المللی شدن
دولت هیچ هزینه‌ای برای کودکستان‌ها پرداخت نمی‌کند
دومین المپیک فناوری با ۱۲ هزار نفر از ۱۶ کشور کلید خورد
چت‌بات بومی؛ راه‌حل امن و هوشمند برای گفت‌وگوی درون‌سازمانی بدون نیاز به اینترنت
چراغ روشن هنگام شب، فاجعه‌ای برای قلب است
هشدار درباره عوارض استروئید‌های آنابولیک؛ از عقیمی تا نارسایی قلب و مرگ ناگهانی
فیلتر جادویی کربن؛ راهی ارزان برای حذف دی‌اکسیدکربن از هوای خانه و اداره
آخرین اخبار
تأکید بنیاد ملی نخبگان بر گسترش حمایت‌ از دانشجویان مستعد
کاظمی: هدف ما ارتقای بهره‌وری در دستگاه تعلیم و تربیت است
بنیاد ملی نخبگان دو طرح ویژه برای حمایت از هنرمندان و نخبگان هنری طراحی کرد
آغاز طرح ملی «افق سایبری امن» با هدف تربیت ۱۰ هزار نیروی متخصص و حمایت از ۵۰ محصول دانش‌بنیان
برگزیدگان المپیاد‌های جهانی؛ از مدال تا مسیر نخبگی و اثرگذاری اجتماعی
تجلیل از ۱۷ مدال‌آور المپیاد‌های علمی جهانی در بنیاد ملی نخبگان
پیشنهاد بودجه ۳۰ همتی صندوق بیماران صعب العلاج
چاپلوسی هوش مصنوعی تایید شد
دومین المپیک فناورانه کشور در مسیر بین‌المللی شدن
چراغ روشن هنگام شب، فاجعه‌ای برای قلب است
تبعات مصرف خودسرانه دارو‌ها
آغاز هفتمین مرحله جذب امریه سربازی وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم
عکس جدید دانشمند ایرانی از دنباله‌دار میان‌ستاره‌ای اطلس
هشدار درباره عوارض استروئید‌های آنابولیک؛ از عقیمی تا نارسایی قلب و مرگ ناگهانی
دولت هیچ هزینه‌ای برای کودکستان‌ها پرداخت نمی‌کند
چت‌بات بومی؛ راه‌حل امن و هوشمند برای گفت‌وگوی درون‌سازمانی بدون نیاز به اینترنت
دومین المپیک فناوری با ۱۲ هزار نفر از ۱۶ کشور کلید خورد
نانوحامل هوشمند برای عبور دارو از سد تومور مغز طراحی شد
فیلتر جادویی کربن؛ راهی ارزان برای حذف دی‌اکسیدکربن از هوای خانه و اداره
برنامه ملی آموزش معلمان کلید خورد/ ۱۶ هزار طرح نوآورانه در مدارس غیردولتی
نسخه بروز پیام رسان آیگپ برای اندروید با اضافه شدن قابلیت جذاب "تماس صوتی و تصویری گروهی"
حدود ۳۰ درصد دانشجویان دانشگاه تهران سهمیه‌ای هستند
کمبود دبیر، مانع اصلی اجرای آموزش زبان‌های غیرانگلیسی در مدارس
ایران در آستانه تحولی شگرف در زمینه همکاری‌های بین‌المللی و فناوری+ فیلم