رئیس بنیاد ملی نخبگان از طراحی دو طرح ویژه برای حمایت از جامعه هنری کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سعید خدایگان رییس بنیاد ملی نخبگان در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه با توجه به نقش خلاقیت و نوآوری در هنر، آیا هنرمندان هم در طرحهای حمایتی بنیاد ملی نخبگان قرار میگیرند؟، گفت: یکی از این طرحها، معادل طرح شهید وزوایی برای دانشجویان است و به دانشجویانی اختصاص دارد که در رشتههای هنری تحصیل میکنند یا در عرصه هنر درخششی ویژه داشتهاند. این طرح که به یاد مرحوم فرشجیان تدوین شده و اخیراً ابلاغ شده، دانشجویان واجد شرایط را تحت پوشش قرار میدهد.
رئیس بنیاد ملی نخبگان افزود: طرح دوم ویژه نخبگان هنری است و معادل طرح مرحوم علام طباطبایی، بالاترین جایزه علمی بنیاد، طراحی شده است. این طرح با عنوان پیشنهادی «کمالالملک» به زودی نهایی و تصویب خواهد شد و پیشبینی میشود که اولین دوره این جایزه در زمستان ۱۴۰۴ برگزار شود.
وی هدف از این برنامهها را تقویت استعدادهای هنری و حمایت از نخبگان عرصه هنر برای شکوفایی خلاقیتهای ملی دانست و تأکید کرد: این اقدامات گامی مهم در توسعه و اعتلای هنر کشور محسوب میشود.