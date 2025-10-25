رسانه‌های عبری ادعا می‌کنند آمریکا موافقت کرده است که بازگشایی گذرگاه رفح در جنوب غزه به تعویق بیفتد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه عبری یدیعوت آحارانوت به نقل از منابع آگاه گزارش داد که واشنگتن موافقت کرده است که بازگشایی گذرگاه رفح را تا زمان بازگرداندن اجساد اسرای اسرائیلی به تعویق بیندازد.

دفتر نخست‌وزیر رژیم اسرائیل هفته گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نتانیاهو دستور داده گذرگاه رفح تا اطلاع ثانوی بسته باقی بماند. در متن بیانیه آمده است که این گذرگاه تنها زمانی بازگشایی خواهد شد که اجساد اسرای اسرائیلی به تل‌آویو بازگردانده شوند.

به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس غزه، باید پیش‌تر بازگشایی می‌شد. اما رژیم اسرائیل با کارشکنی این اقدام را به تعویق انداخته است.

رژیم اسرائیل از مه ۲۰۲۴ بخش فلسطینی گذرگاه رفح را به اشغال خود درآورده و ساختمان‌های آن را تخریب کرده و به فلسطینی‌ها اجازه عبور از این گذرگاه را نمی‌دهد. همین مسئله فلسطینی‌ها به ویژه بیماران را درگیر بحران انسانی بزرگی کرده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: گذرگاه رفح ، نوار غزه ، رژیم اسرائیل
خبرهای مرتبط
مین زدایی غزه بین ۲۰ تا ۳۰ سال طول میکشد
شهادت ۹۳ فلسطینی در غزه از زمان آغاز آتش‌بس
ترامپ در توقفی کوتاه با امیر قطر دیدار می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ با امیر قطر در هواپیما دیدار کرد
احتمال نامزدی کامالا هریس برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا
ترامپ: معتقدم توافق غزه پابرجا خواهد ماند
شهادت کودک فلسطینی بر اثر ریزش ساختمان در شهر غزه
روبیو: در حال پیگیری ایجاد نیروی چندملیتی در غزه هستیم
رسانه‌های عبری: آمریکا با تأخیر در بازگشایی گذرگاه رفح موافقت کرد
آخرین اخبار
ترامپ: معتقدم توافق غزه پابرجا خواهد ماند
شهادت کودک فلسطینی بر اثر ریزش ساختمان در شهر غزه
ترامپ با امیر قطر در هواپیما دیدار کرد
روبیو: در حال پیگیری ایجاد نیروی چندملیتی در غزه هستیم
رسانه‌های عبری: آمریکا با تأخیر در بازگشایی گذرگاه رفح موافقت کرد
احتمال نامزدی کامالا هریس برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا
پاکستان: افغانستان خواهان صلح است
مین زدایی غزه بین ۲۰ تا ۳۰ سال طول میکشد
موزه لوور پس از سرقت، جواهرات را به بانک فرانسه منتقل کرد
ترامپ در توقفی کوتاه با امیر قطر دیدار می‌کند
شهادت ۹۳ فلسطینی در غزه از زمان آغاز آتش‌بس
طرح اسرائیل برای غزه پس از آتش‌بس
آغاز دور جدید مذاکرات طالبان و پاکستان در استانبول
تحویل دومین محموله خانه‌های پیش‌ساخته چین به مهاجران افغانستان
آغاز اقدامات حقوقی در لندن برای محاکمه انگلیسی‌های شرکت کننده در جنگ غزه
اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تماس مستقیم روسیه و آمریکا انجام می‌دهد
هشدار آنروا در مورد فصل زمستان پیش رو برای فلسطینیان غزه
ساماندهی اتباع غیر مجاز ادامه داد؛ سازمان ملی مهاجرت در مراحل پایانی + فیلم
ادامه نقض آتش‌بس و حملات ارتش اشغالگر به نوار غزه
آغاز فاز دوم خط آهن خواف-هرات؛پیوند افغانستان به بازارهای جهانی تا دو سال آینده
آذربایجان همکاری‌های نفتی و گازی خود با افغانستان را گسترش می‌دهد
ادامه مسدودیت مرزهای پاکستان با افغانستان به دلایل امنیتی
مقام بهداشتی غزه: سیستم‌های پزشکی هنوز در وضعیت وخیمی هستند
۴۴۰۰ نفر در ایتالیا توسط کشیشان مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند
چهارمین جشنواره بین‌المللی «همام» با حضور هنرمندان دارای معلولیت از افغانستان و ۱۳ کشور جهان در تهران
رئیس جمهور برزیل: شورای امنیت و سازمان ملل دیگر کارایی ندارند
خبرنگار شهید فلسطینی برنده جایزه جهانی قهرمان آزادی مطبوعات شد
کارائیب در محاصره جاه طلبی ترامپ
نماینده پوتین: اوکراین و روسیه به «راه حل دیپلماتیک» در مورد جنگ نزدیک شده‌اند
مادورو: ونزوئلا به همراه دیگر کشور‌های آمریکای جنوبی مانع جنگ آمریکا می‌شود