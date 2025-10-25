باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه عبری یدیعوت آحارانوت به نقل از منابع آگاه گزارش داد که واشنگتن موافقت کرده است که بازگشایی گذرگاه رفح را تا زمان بازگرداندن اجساد اسرای اسرائیلی به تعویق بیندازد.
دفتر نخستوزیر رژیم اسرائیل هفته گذشته با انتشار بیانیهای اعلام کرد که نتانیاهو دستور داده گذرگاه رفح تا اطلاع ثانوی بسته باقی بماند. در متن بیانیه آمده است که این گذرگاه تنها زمانی بازگشایی خواهد شد که اجساد اسرای اسرائیلی به تلآویو بازگردانده شوند.
به عنوان بخشی از توافق آتشبس غزه، باید پیشتر بازگشایی میشد. اما رژیم اسرائیل با کارشکنی این اقدام را به تعویق انداخته است.
رژیم اسرائیل از مه ۲۰۲۴ بخش فلسطینی گذرگاه رفح را به اشغال خود درآورده و ساختمانهای آن را تخریب کرده و به فلسطینیها اجازه عبور از این گذرگاه را نمیدهد. همین مسئله فلسطینیها به ویژه بیماران را درگیر بحران انسانی بزرگی کرده است.
منبع: الجزیره