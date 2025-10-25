باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که یک تیم آمریکایی در تلاش است تا برای استقرار یک نیروی چند ملیتی در غزه مجوز تهیه کند. به گفته او این مجوز از طریق قطعنامه سازمان ملل یا انعقاد یک توافق بین‌المللی صادر خواهد شد.

روبیو افزود که مقامات آمریکایی فردا در جلسه‌ای که با مقامات قطری دارند، در این خصوص صحبت خواهند کرد.

وزیر خارجه آمریکا ساعاتی پیش سرزمین‌های اشغالی را پس از یک سفر دو روزه ترک کرد. او برای شرکت در نشستی با حضور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و امیر و نخست وزیر قطر به دوحه خواهد رفت.

روبیو پیش از این گفته بود که «بسیاری از کشورها» پیشنهاد داده‌اند که بخشی از یک نیروی امنیتی بین‌المللی برای غزه باشند. او در ادامه مدعی شد که (رژیم) اسرائیل باید با شرکت‌کنندگان در این طرح «راحت» باشد!

ممکن است کشور‌های اندونزی و امارات در تشکیل این نیرو‌ها مشارکت داشته باشند، اما احتمالا ترکیه از این طرح کنار گذاشته خواهد شد. همچنین گفته شده که ممکن است مصر ریاست این نیرو‌ها را غزه به عهده داشته باشد.

منبع: الجزیره