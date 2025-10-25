در جریان توقف هواپیمای ایرفورس وان در قطر، ترامپ با امیر و نخست‌وزیر این کشور دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که هواپیمای ایرفورس وان ترامپ برای سوخت‌گیری در قطر توقف کرده بود، رئیس جمهور آمریکا با امیر قطر و نخست وزیر این کشور دیدار کرد. 

ترامپ در حالی که «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر و «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست وزیر قطر در کنارش بودند، گفت که آنها «به ویژه در سال گذشته کار‌های زیادی با هم انجام داده‌اند».

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: «آنچه ما انجام داده‌ایم باورنکردنی است. صلح برای خاورمیانه و آنها عامل بسیار بزرگی در این امر بودند و من فقط می‌خواهم از [آنها] تشکر کنم.»

رامپ قرار است در یک سفر ۵ روزه به شرق آسیا برود. اولین مقصد او مالزی خواهد بود و در ادامه به ژاپن و کره جنوبی خواهد رفت. این طولانی‌ترین سفر خارجی ترامپ از زمان بازگشت او به کاخ سفید است. 

او قرار است در جریان این سفر با «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین نیز دیدار کند. ترامپ هنگام ترک کردن کاخ سفید گفت که امیدوار است «دیدار خوبی» با رئیس جمهور چین داشته باشد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: دونالد ترامپ ، امیر قطر ، هواپیمای ایرفورس وان
خبرهای مرتبط
روبیو: در حال پیگیری ایجاد نیروی چندملیتی در غزه هستیم
اعلام آمادگی ترامپ برای دیدار با کیم جونگ اون در طول سفر آسیایی خود
ترامپ در توقفی کوتاه با امیر قطر دیدار می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۲ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
نمیشد کنترل هواپیما شو در دست گرفت و نشاند در کشور
۳
۰
پاسخ دادن
ترامپ با امیر قطر در هواپیما دیدار کرد
احتمال نامزدی کامالا هریس برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا
ترامپ: معتقدم توافق غزه پابرجا خواهد ماند
شهادت کودک فلسطینی بر اثر ریزش ساختمان در شهر غزه
روبیو: در حال پیگیری ایجاد نیروی چندملیتی در غزه هستیم
رسانه‌های عبری: آمریکا با تأخیر در بازگشایی گذرگاه رفح موافقت کرد
آخرین اخبار
ترامپ: معتقدم توافق غزه پابرجا خواهد ماند
شهادت کودک فلسطینی بر اثر ریزش ساختمان در شهر غزه
ترامپ با امیر قطر در هواپیما دیدار کرد
روبیو: در حال پیگیری ایجاد نیروی چندملیتی در غزه هستیم
رسانه‌های عبری: آمریکا با تأخیر در بازگشایی گذرگاه رفح موافقت کرد
احتمال نامزدی کامالا هریس برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا
پاکستان: افغانستان خواهان صلح است
مین زدایی غزه بین ۲۰ تا ۳۰ سال طول میکشد
موزه لوور پس از سرقت، جواهرات را به بانک فرانسه منتقل کرد
ترامپ در توقفی کوتاه با امیر قطر دیدار می‌کند
شهادت ۹۳ فلسطینی در غزه از زمان آغاز آتش‌بس
طرح اسرائیل برای غزه پس از آتش‌بس
آغاز دور جدید مذاکرات طالبان و پاکستان در استانبول
تحویل دومین محموله خانه‌های پیش‌ساخته چین به مهاجران افغانستان
آغاز اقدامات حقوقی در لندن برای محاکمه انگلیسی‌های شرکت کننده در جنگ غزه
اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تماس مستقیم روسیه و آمریکا انجام می‌دهد
هشدار آنروا در مورد فصل زمستان پیش رو برای فلسطینیان غزه
ساماندهی اتباع غیر مجاز ادامه داد؛ سازمان ملی مهاجرت در مراحل پایانی + فیلم
ادامه نقض آتش‌بس و حملات ارتش اشغالگر به نوار غزه
آغاز فاز دوم خط آهن خواف-هرات؛پیوند افغانستان به بازارهای جهانی تا دو سال آینده
آذربایجان همکاری‌های نفتی و گازی خود با افغانستان را گسترش می‌دهد
ادامه مسدودیت مرزهای پاکستان با افغانستان به دلایل امنیتی
مقام بهداشتی غزه: سیستم‌های پزشکی هنوز در وضعیت وخیمی هستند
۴۴۰۰ نفر در ایتالیا توسط کشیشان مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند
چهارمین جشنواره بین‌المللی «همام» با حضور هنرمندان دارای معلولیت از افغانستان و ۱۳ کشور جهان در تهران
رئیس جمهور برزیل: شورای امنیت و سازمان ملل دیگر کارایی ندارند
خبرنگار شهید فلسطینی برنده جایزه جهانی قهرمان آزادی مطبوعات شد
کارائیب در محاصره جاه طلبی ترامپ
نماینده پوتین: اوکراین و روسیه به «راه حل دیپلماتیک» در مورد جنگ نزدیک شده‌اند
مادورو: ونزوئلا به همراه دیگر کشور‌های آمریکای جنوبی مانع جنگ آمریکا می‌شود