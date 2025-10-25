باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که هواپیمای ایرفورس وان ترامپ برای سوخت‌گیری در قطر توقف کرده بود، رئیس جمهور آمریکا با امیر قطر و نخست وزیر این کشور دیدار کرد.

ترامپ در حالی که «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر و «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست وزیر قطر در کنارش بودند، گفت که آنها «به ویژه در سال گذشته کار‌های زیادی با هم انجام داده‌اند».

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: «آنچه ما انجام داده‌ایم باورنکردنی است. صلح برای خاورمیانه و آنها عامل بسیار بزرگی در این امر بودند و من فقط می‌خواهم از [آنها] تشکر کنم.»

رامپ قرار است در یک سفر ۵ روزه به شرق آسیا برود. اولین مقصد او مالزی خواهد بود و در ادامه به ژاپن و کره جنوبی خواهد رفت. این طولانی‌ترین سفر خارجی ترامپ از زمان بازگشت او به کاخ سفید است.

او قرار است در جریان این سفر با «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین نیز دیدار کند. ترامپ هنگام ترک کردن کاخ سفید گفت که امیدوار است «دیدار خوبی» با رئیس جمهور چین داشته باشد.

منبع: خبرگزاری فرانسه