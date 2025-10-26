باشگاه خبرنگاران جوان - هادی تیزهوش تابان، عضو اتاق بازرگانی درمورد معاهده مشارکت راهبردی میان ایران و روسیه گفت: معاهده مشارکت راهبردی میان ایران و روسیه، یکی از مهم‌ترین توافق‌های میان دو کشور در سال‌های اخیر است که به منظور گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلفی از جمله اقتصادی طراحی شده است.

تیزهوش تابان بیان کرد: این مشارکت بین ایران و روسیه در دوران تحریم‌های گسترده غرب علیه ایران به عنوان راهی برای تقویت روابط دو کشور و کاهش وابستگی به غرب مطرح شد.

این عضو اتاق بازرگانی گفت: این معاهده معمولاً شامل همکاری‌های بلندمدت در حوزه‌های مختلف بوده است و باعث می‌شود که ایران بتواند در شرایط تحریم‌های غرب به یک شریک قدرتمند اقتصادی متکی باشد.

تیزهوش تابان افزود: واقعیت این است که عضویت روسیه در شورای امنیت به عنوان یکی از اعضای دائم، به این کشور امکان می‌دهد تا تأثیرگذاری قابل توجهی بر روند تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی از جمله تحریم‌ها داشته باشد. اما این تأثیرگذاری همیشه و بر اساس منابع ژئوپلیتیک اقتصادی و استراتژیک روسیه تنظیم می‌شود.