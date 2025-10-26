یک عضو اتاق بازرگانی، مشارکت راهبردی میان ایران و روسیه را از مهم‌ترین توافق‌های سال‌های اخیر دانست و درمورد آن توضیحاتی داد.  

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی تیزهوش تابان، عضو اتاق بازرگانی درمورد معاهده مشارکت راهبردی میان ایران و روسیه گفت: معاهده مشارکت راهبردی میان ایران و روسیه، یکی از مهم‌ترین توافق‌های میان دو کشور در سال‌های اخیر است که به منظور گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلفی از جمله اقتصادی طراحی شده است. 

تیزهوش تابان بیان کرد: این مشارکت بین ایران و روسیه در دوران تحریم‌های گسترده غرب علیه ایران به عنوان راهی برای تقویت روابط دو کشور و کاهش وابستگی به غرب مطرح شد.

این عضو اتاق بازرگانی گفت: این معاهده معمولاً شامل همکاری‌های بلندمدت در حوزه‌های مختلف بوده است و باعث می‌شود که ایران بتواند در شرایط تحریم‌های غرب به یک شریک قدرتمند اقتصادی متکی باشد. 

تیزهوش تابان افزود: واقعیت این است که عضویت روسیه در شورای امنیت به عنوان یکی از اعضای دائم، به این کشور امکان می‌دهد تا تأثیرگذاری قابل توجهی بر روند تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی از جمله تحریم‌ها داشته باشد. اما این تأثیرگذاری همیشه و بر اساس منابع ژئوپلیتیک اقتصادی و استراتژیک روسیه تنظیم می‌شود.

برچسب ها: معاهده تجاری ، اقتصاد ایران ، اتاق بازرگانی
خبرهای مرتبط
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
تأثیر اسنپ‌بک صددرصدی نیست ولی بازار را وارد شوک روانی می‌کند
از کمک بخش خصوصی برای اصلاحات اقتصادی استقبال و حمایت می‌کنیم
چابک سازی اقتصاد کشور از طریق واگذاری امور به بخش خصوصی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
بازگشت دوباره خودروی سواری به بورس‌کالا
معاهده راهبردی ایران و روسیه؛ گامی کلیدی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی در دوران تحریم
مرغداران نگران شیوع بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان نباشند
آخرین اخبار
معاهده راهبردی ایران و روسیه؛ گامی کلیدی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی در دوران تحریم
مرغداران نگران شیوع بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان نباشند
بازگشت دوباره خودروی سواری به بورس‌کالا
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
پاییز کم بارش آفت سن گندم در مزارع را افزایش داد
برنامه‌های مالیاتی دولت تثبیت شد/ طرح استقرار نظام نوین مالیاتی و هوشمندسازی در اولویت قرار گرفت
وزیر اقتصاد برنامه رشد عدالت‌محور را ابلاغ کرد
تولید بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن روغن در ۶ ماه نخست سال
سهم تسهیلات خرید از بهای تمام‌شده مسکن به کمتر از پنج درصد رسید
صفر تا ۱۰۰ تولید خودرو‌های داخلی توسط وزارت صمت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۳ آبان ماه
صادرات شیرخشک صنعتی ۴۵ درصد افزایش یافت
حداکثر قیمت هر کیلو قارچ برای مصرف کننده ۲۰۰ هزارتومان
قیمت عوارض آزادراه تهران- شمال از امروز افزایش یافت
همه چیز درباره فیصله بانک سابق آینده
تورم نان در یک سال دو برابر شد+ فیلم
افزایش ۱۳۰ درصدی ذخایر نفت‌گاز در کشور
سوخت زمستانی نیروگاه‌ها آماده است
تغییرات جدید در نحوه محاسبه نرخ ارز مسافران خارج از کشور
وصول ۱۱۰ همت فرار مالیاتی تا پایان سال
شناسایی و ابطال بیش از ۵۳۰ هزار کارت سوخت نامعتبر/ برداشت غیر مجاز روزانه ۱.۳ میلیون لیتر سوخت
کاهش بیش از ۱۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
بیش از ۱۶.۵ میلیارد دلار معامله ارزی در بازار ارز تجاری ثبت شد
تا ۱۰ روز آینده خبری از بارش باران در تهران نیست
دارایی‌های بانک آینده تعیین تکلیف می‌شوند
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ آبان‌ماه
زمان قرعه‌کشی خودروهای وارداتی اعلام شد/ آزادسازی مبالغ بلوکه شده تا چند ساعت آینده
شاخص کل بورس میتواند به روند صعودی بازگردد؟+ عکس
تمرکز ایران اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با استاندارد‌های جهانی
اعلام آمادگی ایران برای راه‌اندازی بورس کالایی تاجیکستان