باشگاه خبرنگاران جوان - سعید اوحدی در نشست پدافندغیرعامل که با حضور غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل امروز شنبه ۳ آبان ماه برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطر شهدا بهویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: هوشمندی، تدبیر و هوشیاری مستمر برای مقابله با تهدیدها ضروری است.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر استفاده بهینه از ظرفیتها برای مقابله با تهدیدها بر اهمیت توجه به راهکارهایی بر حل آسیبها و نقاط ضعف تاکید کرد و اظهارداشت: برای مقابله با بحرانها ضروری است که از قبل تدبیر و هوشیاری صورت بگیرد، زیرا در آموزههای دینی ما نیز به این موضوع اشاره شده است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به شهادت سرداران و نخبگان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بر اهمیت استفاده از تجربیات این جنگ تحمیلی تاکید کرد و گفت: استفاده از تجربیات خانوادههای شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ضروری است، نباید غفلتی برای مقابله با بحرانها صورت بگیرد و برای همین توجه به موضوع پدافند غیرعامل ضروری است.
اوحدی به شرایط موجود در منطقه و جهان و برگزاری سالگرد با شکوه شهید سیدحسن نصرالله اشاره کرد و گفت: امروز شاهد حمایتهای فراگیر مردم جهان از مردم مظلوم فلسطین هستیم که در مقابل افکار پلید رژیم اشغالگر صهیونیست ایستادهاند و در دانشگاههای دنیا تظاهراتهایی علیه رژیم اشغالگر صهیونیست برپا میشود.
معاون رئیس جمهور تصریحکرد: عمق جنایات رژیم اشغالگر صهیونیست در جنگ ۱۲ روزه به مراتب بیشتر از جنایات صدام در دوران دفاع مقدس بود، اما خون شهدای جنگ تحمیلی۱۲ روزه منجر به عزت و انسجام نظام جمهوری اسلامی شد. به فرموده مقام معظم رهبری مدظله العالی (دشمن ما را در شرایط نه جنگ و نه صلح قرار داده) و باید با تدبیر و انسجام از این شرایط گذار عبور کرد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با گرامیداشت یاد و خاطر شهدای جنگ ۱۲ روزه به ویژه شهید محسن شاهنظری فرزند مجید شاه نظری از کارکنان بنیاد، از تلاشهای و زحمات مسئولان پدافند غیر عامل کشور تقدیر و تشکر کرد و بر ضرورت هوشمندی، تدبیر و هوشیاری مستمر برای مقابله با تهدیدها تاکید کرد.
منبع: بنیاد شهید و امور ایثارگران