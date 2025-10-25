باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مسابقات دسته دوم والیبال باشگاه‌های شیراز با حضور ۲۹ تیم برگزار شد که در نهایت تیم جوان، تکنیکی و خوش فکر جمشیدی (سورنا) با شکست رقبا و با قاطعیت کامل مقام نخست این رقابت‌ها را کسب کرد.

در این رقابت‌ها که به صورت دوره‌ای برگزار شد، تیم‌های شرکت کننده با استفاده از جوانان با انگیزه مسابقات زیبایی را به نمایش گذاشتند و سطح رقابت‌ها نیز بسیار بالا بود.

تیم جمشیدی (سورنا) که با ترکیبی از بازیکنان جوان و کم وسن و سال در این مسابقات حاضر شده بود، موفق شد با مربیگری خانم مهرانگیز جمشیدی از مربیان با سابقه والیبال استانوکشوری، با اقتدار کامل و شکست تمامی رقبا عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

در بازی فینال که بین تیم‌های جمشیدی (سورنا) و کهکشان برگزار شد، تیم جمشیدی در یک برتری محسوس با نتیجه ۲ بریک بر تیم کهکشان غلبه کرد و به مقام قهرمانی رسید.

لازم به ذکر است تیم‌های جمشیدی (سورنا) و کهکشان با قهرمانی و نایب قهرمانی در این رقابت ها، به دسته اول باشگاه‌های شیراز راه یافتند.

اسامی نفرات تیم والیبال جمشیدی به شرح زیر است:

آوینا ثابت قدم، باران آزادنیا، زهرا طاهری، یسنا حاجی زاده، زهرا فضیلت، پرتو پیروی، نگین محمدی کیان، نگین متقی، مریم بحرانی، کیمیا بیات، سانیا رضایی زاده، آرزو مهدوی کیا، ملیحه شبانکاره، پارمیس مالکی

مربی: مهرانگیز جمشیدی

کمک مربی: سولماز امین پور