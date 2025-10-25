باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که حدود دو هفته از اعلام آتشبس در غزه میگذرد، جنگ همچنان به شکلهای گوناگون جان مردم این باریکه را میگیرد. ساعاتی پیش، بر اثر فرو ریختن ساختمانی بر روی ساکنانش در محله «صبرا» در جنوب شهر غزه، یک دختر ۹ ساله به شهادت رسید و سه نفر دیگر زخمی شدند.
در شهر غزه، همزمان با بازگشت فلسطینیها به خانههایشان، خطرات جدیدی پدیدار شده است؛ زیرا ساختمانهای آسیبدیده و سازههای ناپایدار هر لحظه در معرض خطر فروپاشی هستند. افزون بر این، مهمات منفجر نشده نیز در میان آوارها پنهان شده و جان مردم را تهدید میکنند.
با وجود این خطرات، بسیاری از خانوادهها به امید بازسازی و آغاز دوباره زندگی به خانههای ویران خود بازمیگردند. در همین حال، امدادگران همچنان در تلاشاند تا مناطق مسکونی را از آوار و مواد منفجره پاکسازی کنند.
منبع: الجزیره