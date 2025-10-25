باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در دیدار هیات رئیسه و جمعی از اعضای جبهه اصلاحات استان با اشاره به اهمیت نقش مردم در فرآیند اداره کشور گفت: انتخابات جلوه‌ای از عقد وکالت میان مردم و مسئولان است یعنی مردم اختیار اداره امور را در چارچوب مشخصی به وکلای خود می‌سپارند.

او ادامه داد: مسئولان تا زمانی که در چارچوب موضوع وکالت عمل کنند، ید امانی دارند؛ اما خروج از آن موجب ضمان شرعی و انحلال وکالت خواهد بود.

رئیس شورای اداری استان فارس ایجاد تغییرات مدیریتی، به ویژه انتصابات فرمانداران را یکی از جلوه‌های ملموس دوران پس از برگزاری انتخابات در سطح استان دانست که در چارچوب گفتمان دولت انجام شده است.

امیری استفاده از ظرفیت متخصصان و نخبگان را از اولویت‌های مهم در مدیریت استان دانست و گفت: ملاک و معیار اصلی در انتصاب مدیران، دانش، تخصص و پذیرشِ گفتمان دولت چهاردهم بوده است.

او بر بسترسازی برای ایجاد فضای رقابتی و شفاف در انتخابات پیش رو نیز تاکید و تصریح کرد: یکی از راهکار‌های مهم در خصوص رفع نگرانی‌ها، تعیین مرز‌های روشن میان «اجرا» و «نظارت» در فرآیند انتخابات خواهد بود.

استاندار فارس با استقبال از حضور احزاب و تشکل‌های سیاسی در فرایند‌های نظارتی تاکید کرد: صیانت از حقوق شهروندان، تشکل‌های سیاسی و اجرای دقیق قانون با بهره‌گیری از نگاه کارشناسی و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر قانون در ستاد انتخابات استان، از اولویت‌هایی است که می‌تواند از بروز آسیب‌های احتمالی جلوگیری کند.

امیری در ادامه با یادآوری دستاورد‌های استان در دولت چهاردهم در یک سال اخیر گفت: اولین اقدام در راستای رشد شاخص‌های رفاه و توسعه در استان، بهبود وضعیت بودجه در سال جاری بود که با برنامه‌ریزی و رایزنی‌های گسترده، بودجه ملی ۱۰۱ و بودجه استانی ۳۳ درصد رشد داشته است.

استاندار فارس تصویب سند راهبردی گردشگری استان را از اقدامات جدی در مسیر توسعه استان توصیف و خاطرنشان کرد: محور توسعه فارس بر اساس این سند، صنعت گردشگری خواهد بود و تمام امکانات و زیرساخت‌ها باید برای تحقق این سند ۲۰ ساله به کار گرفته شود.

امیری با اشاره به محدودیت منابع دولتی در مسیر پیشرفت و ضرورت بهره‌گیری بهینه از امکانات موجود گفت: پروژه‌های بزرگی همچون قطعه هفت آزادراه شیراز –اصفهان، ورزشگاه پارس و پروژه‌های حوزه بهداشت و سلامت در چند ماه اخیر با استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت به سرانجام رسیده است و بخش اعظم اقدامات در حوزه عدالت آموزشی نیز از همین محل تامین می‌شود.

او با اشاره به برگزاری موفق اکسپو شیراز با انعقاد دست‌کم سه میلیارد دلار تفاهم نامه و قرارداد، جذب سرمایه‌گذاری را از راهکار‌های مهم در مسیر توسعه دانست و تاکید کرد: در همین راستا، با اقدامات کارشناسی گسترده بسته‌های متعدد سرمایه‌گذاری بی‌نام نیز در مجموعه اقتصادی استان برای هدفمندسازی و تسهیل فرایند جذب سرمایه‌گذار تدوین شده است.

امیری میزبانی شیراز از نخستین اجلاسیه منطقه‌ای دیپلماسی و همچنین دیدار با بیش از ۲۰ تن از سفرا و وزاری کشور‌های مختلف را از دیگر اقدامات مهم در سال جاری توصیف و تصریح کرد: استان فارس به دلیل موقعیت استراتژیک و جایگاه ویژه در سطح ملی، می‌تواند به عنوان یکی از کانون‌های فعال دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی کشور نقش‌آفرینی کند.

استاندار فارس با یادآوری لزوم توجه به امنیت روانی مردم و نشاط اجتماعی گفت: برگزاری رویداد‌های هنری از جمله برگزاری جشن نوروز در اماکن مذهبی و تاریخی همچون حرم مطهر احمدی (علیه‌السلام)، حافظیه، تخت‌جمشید و پاسارگاد، کنسرت بین‌المللی ارکستر فیلارمونیک ارمنستان و انتقال دبیرخانه دائمی جشنواره جهانی فیلم فجر به شیراز از جمله اقداماتی است که در این راستا صورت گرفته است.

امیری با تاکید بر لزوم حفظ آرامش، انسجام و تعامل سازنده در فضای استان تصریح کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، تشکل‌های مردمی و سیاسی و مجموعه‌های مشورتی، مسیر توسعه استان با رویکردی مشارکتی و در چارچوب گفتمان دولت چهاردهم دنبال خواهد شد.

در ابتدای این نشست جمیله کریمی رئیس جبهه اصلاحات استان، هیات رئیسه و جمعی از اعضا به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود پرداختند.

رئیس جبهه اصلاحات استان فارس نیز در این نشست با اشاره به فشار‌ها و تهدیدات خارجی گفت: مشروعیت نظام، مهم‌ترین عامل در مقابله با این تهدیدات است که اساس آن، بازسازی سرمایه اجتماعی است.

جمیله کریمی افزود: انتخابات شوراها، نخستین انتخابات پس از جنگ ۱۲ روزه است؛ در این شرایط حساس، ضروری است که حاکمیت تدابیر لازم را اتخاذ و با به رسمیت شناختن تکثر اجتماعی، فضایی فراهم نماید تا شهروندان از آزادی انتخاب سلایق مختلف در انتخابات شورا‌ها برخوردار شوند.

رئیس جبهه اصلاحات فارس در ادامه از دست‌اندرکاران مرتبط با انتخابات، اعم از نهاد‌های نظارتی و اجرایی، خواست که انصاف را رعایت کنند و حقوق شهروندان را در فرایند تایید صلاحیت‌ها محترم شمارند و هیات‌های نظارت را به اجتناب از برخورد‌های جناحی دعوت کرد.

او تاکید کرد: در این شرایط ویژه که کشور به شدت نیازمند همبستگی و بازسازی سرمایه اجتماعی است، هرگونه اعمال تنگ‌نظری در تعیین صلاحیت‌ها، در واقع بازی کردن در زمین دشمن خواهد بود.

کریمی همچنین به نقش احزاب در نظارت بر فرایند انتخابات اشاره کرد و در این راستا از استاندار فارس درخواست کرد که در روز برگزاری انتخابات، تا زمان اعلام نتایج نهایی، میز احزاب در فرمانداری‌های سراسر استان برپا و از نمایندگان جریانات سیاسی مختلف دعوت به حضور شود.

رئیس جبهه اصلاحات فارس در ادامه با اشاره به اینکه دکتر پزشکیان کاندیدای اختصاصی جبهه اصلاحات بود، اظهارکرد: در بسیاری از کشور‌های دنیا، انتصاب مدیران پس از انتخابات با مشارکت حزب برنده صورت می‌گیرد.

او همچنین از نگاه مثبت استاندار فارس در خصوص تغییر نسلی در مدیریت استان و انتصاب مدیران و فرمانداران جوان قدردانی و تصریح کرد: با این حال، انتظار می‌رود جایگاه و نقش جبهه اصلاحات در انتصابات با رویکرد تشکیلاتی مورد توجه قرار گیرد.

کریمی با اشاره به تجربه‌های گذشته طرح گشت ارشاد، آن را نمونه‌ای از سرمایه‌سوزی در حوزه اجتماعی دانست و گفت: شنیده‌ها حاکی از برنامه‌ریزی برای طرح جدید جایگزین گشت ارشاد است که عملا تکرار اشتباهات گذشته را در پی دارد و تنها به دامن زدن به دوقطبی‌های سیاسی و اجتماعی در کشور منجر می‌شود.

هادی وکیل‌زاده دبیر جبهه اصلاحات فارس نیز ضمن قدردانی از استاندار بابت اختصاص وقت برای این دیدار گفت: پس از گذشت ۱۲ ماه از حضور جنابعالی در راس مدیریت استان، زمان آن رسیده تا از زبان شما گزارشی از دستاوردها، چالش‌ها و برنامه‌های پیش‌رو بشنویم.

او با تاکید بر اینکه جبهه اصلاحات فارس همواره رویکردی «تعامل‌گرا و گفت‌وگومحور» داشته است، افزود: توسعه پایدار بدون هم‌افزایی جریان‌های مختلف سیاسی امکان‌پذیر نیست. امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند همدلی، شفافیت و استفاده از ظرفیت نخبگان هستیم.

وکیل‌زاده، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را بزرگ‌ترین پشتوانه مدیریت در شرایط کنونی دانست و تصریح کرد: افزایش مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها، شفافیت عملکرد مدیران و احترام به دیدگاه‌های متفاوت، پایه‌های اعتماد را تقویت می‌کند. اصلاح‌طلبان نیز با نگاه نقادانه و دلسوزانه، آماده همکاری برای پیشبرد توسعه استان هستند.

نوذر امامی نایب‌رئیس اول جبهه اصلاحات فارس نیز در سخنانی با انتقاد از برخی رفتار‌های انتخاباتی، اظهارکرد: متاسفانه در آستانه انتخابات، شاهد مهندسی‌های پشت‌پرده هستیم.

او با تاکید بر اینکه اصلاح‌طلبان نسبت به این روند سکوت نخواهند کرد، گفت: اجازه نخواهیم داد اصلاحات به ابزار مطامع شخصی تبدیل شود؛ مردم فارس، به‌ویژه شهر شیراز، هوشیارند و فریب چهره‌های مهندسی‌شده را نخواهند خورد.

گلرخیان دبیر حزب اتحاد ملت، با تاکید بر جایگاه راهبردی احزاب در جامعه بیان کرد: احزاب و جبهه اصلاحات، به عنوان محل تجمع و اتحاد نیرو‌های سیاسی، نقش واسط میان مردم و حاکمیت را ایفا می‌کنند؛ این جریان‌ها هم انتقال‌دهنده مطالبات مردم به دولت هستند و هم ارزیاب امکانات و محدودیت‌های حاکمیت در پاسخ به آن مطالبات.

او افزود: میزان نزدیکی یا دوری احزاب از دولت نباید جایگاه مستقل و میانجی آنان را تضعیف کند؛ هرچند دولت فعلی برآمده از خواست و حمایت جریان اصلاح‌طلب است و جبهه خود را موظف به پشتیبانی از آن در شرایط نابسامان داخلی و بین‌المللی می‌داند، اما نباید این همراهی به تبدیل جبهه اصلاحات به زائده‌ای از دولت منجر شود.

شریف بازرگانی نیز با اشاره به چالش‌های توسعه‌ای استان گفت: یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی فارس، کمبود سرمایه‌گذاری است؛ ایرانیان بسیاری در کشور‌های حوزه خلیج فارس زندگی می‌کنند که می‌توانند در توسعه استان نقش‌آفرینی کنند؛ تشکیل کارگروه‌های اقتصادی مشترک با کشور‌های امارات، قطر، بحرین و عمان می‌تواند به جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور کمک کند.

لیلا فاضلی از اعضای جبهه اصلاحات، نیز در سخنانی گفت: امروزه نخبگان و جوانان به دلیل فشار‌های اقتصادی و ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری، انگیزه خود را از دست داده و به فکر مهاجرت هستند؛ این مسئله تهدیدی برای توسعه پایدار کشور است؛ در عصر دیجیتال، نظام تصمیم‌گیری هنوز به روش‌های سنتی وابسته است و این باعث بی‌اعتمادی می‌شود؛ ابزار‌های نوین مانند هوش مصنوعی و کلان‌داده می‌توانند به تحلیل و تصمیم‌سازی کمک کنند.

او ادامه داد: سوالات کلیدی شامل عدم دیجیتالی‌سازی نظارت عمومی بر بودجه، عدم دسترسی پژوهشگران به داده‌های اجتماعی و اقتصادی، و عدم استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال برای نظرسنجی‌های هوشمند در سیاست‌گذاری است؛ ایجاد اعتماد بین مردم و نخبگان می‌تواند به حل مشکلات کمک کند.

رضا شیروانی دبیر حزب توسعه ملی نیز بر آمادگی جبهه اصلاحات برای همکاری با استانداری در برگزاری انتخاباتی آزاد و رقابتی تاکید کرد.

ناصر بهمنی نیز فارس را «ایران کوچک» توصیف کرد و گفت: روابط تاریخی فارس با کشور‌های منطقه، فرصتی برای رونق اقتصادی استان است.

رجبی عضو هیات رئیسه جبهه اصلاحات نیز با اشاره به نقش اصلاح‌طلبان در افزایش مشارکت انتخابات گذشته گفت: در انتخابات شورای شهر پیش‌رو، حضور اصلاح‌طلبان منوط به آن است که حاکمیت آنان را شهروندان درجه‌یک بداند؛ تکرار ردصلاحیت‌های غیرمنطقی مشارکت مردم را کاهش خواهد داد.

حیدر اسکندرپور نیز با تاکید بر ضرورت جذب نیرو‌های متخصص و جوان در ساختار مدیریت استان گفت: صدور بخشنامه‌های محدودکننده برای استخدام و جذب نیرو‌های توانمند با سیاست جوان‌گرایی در تضاد است و باید بازنگری شود.

محسن فروردین نایب‌رئیس دوم جبهه اصلاحات فارس، در پایان نشست، با اشاره به اهمیت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: حمایت از سمن‌ها، تقویت ارتباط مستقیم مدیران با مردم، و توسعه صادرات خدمات فنی و نرم‌افزاری می‌تواند مسیر تازه‌ای برای رشد اقتصادی و افزایش سرمایه اجتماعی در استان باشد.

منبع: استانداری فارس