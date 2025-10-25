باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که در جریان سفر به شرق آسیا، برای سوختگیری هواپیمای خود در قطر توقف کرده، پیرامون توافق آتشبس غزه به خبرنگاران گفت: «معتقدم توافق غزه پابرجا خواهد ماند و امیدوارم طرفین به آنچه توافق کردهاند پایبند باشند».
رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: «آنچه در غزه به دست آوردیم، موفقیت بزرگی است. ما در حال دستیابی به صلح واقعی در خاورمیانه هستیم، چیزی که در ۳ هزار سال گذشته اتفاق نیفتاده است».
ترامپ در حالی ریشه خشونتها در منطقه را سه هزار ساله میداند که این مشکلات از حدود ۸۰ سال قبل و همزمان با تلاشها برای تاسیس رژیم جعلی اسرائیل به وجود آمد.
او در ادامه به استقرار نیروهای بینالمللی در غزه و نقش احتمالی قطر اشاره کرده و گفت: «نیروی تثبیتکننده در غزه به زودی مستقر خواهد شد. قطر در صورت نیاز نیروهای حافظ صلح را به غزه اعزام خواهد کرد».
رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از صحبتهای خود به دیدار با پوتین اشاره کرد که قرار بود در مجارستان برگزار شود، اما لغو شد. او گفت: «تا زمانی که مطمئن نشوم توافقی در مورد اوکراین حاصل میشود، با پوتین دیدار نخواهم کرد. من از موضع رئیس جمهور روسیه ناامید هستم».
پیش از ترامپ، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده بود که واشنگتن در حال پیگیری مجوز بینالمللی برای استقرار نیروی چندملیتی در غزه است. قرار است این مسئله در جلسهای که بین مارکو روبیو و مقامات قطری برگزار میشود، بررسی شود.
پیشتر گفته شده بود که ممکن است کشورهای اندونزی و امارات در تشکیل این نیروها مشارکت داشته باشند، اما احتمالا ترکیه از این طرح کنار گذاشته خواهد شد. همچنین گفته شده که ممکن است مصر ریاست این نیروها را غزه به عهده داشته باشد.
منبع: الجزیره