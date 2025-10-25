باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- در حالی که آمارهای ملی نشان می‌دهد بیش از نیمی از تلفات جاده‌ای کشور به‌دلیل بی‌توجهی به کمربند ایمنی رخ می‌دهد، لرستان نیز از این قاعده مستثنی نیست. سال‌ها فرهنگ‌سازی در این زمینه نتوانسته همه رانندگان را به رعایت این اصل ساده اما حیاتی وادار کند. به همین دلیل پلیس‌راه استان، با آغاز طرحی ویژه، تصمیم دارد با رویکردی قاطع و بدون اغماض، نظم را به جاده‌ها بازگرداند.

یدالله نادری، رئیس پلیس‌راه لرستان گفت:همگام با برنامه‌های انضباط‌بخشی پلیس‌راه در سراسر کشور، پلیس‌راه استان لرستان از روز یکشنبه به مدت یک هفته طرح تشدید برخورد با تخلف عدم استفاده از کمربند ایمنی را در محورهای مواصلاتی استان اجرا خواهد کرد.

او تأکید کرد که این طرح، با هدف پیشگیری از حوادث رانندگی و افزایش انضباط ترافیکی، به‌صورت هم‌زمان در تمام مسیرهای اصلی و فرعی استان اجرا می‌شود

نادری با تأکید بر اینکه رعایت الزامات ایمنی باید به یک عادت رفتاری تبدیل شود، گفت:استفاده از کمربند ایمنی نه‌تنها یک الزام قانونی بلکه ضرورتی حیاتی در کاهش آسیب‌های ناشی از سوانح رانندگی است؛ بنابراین رانندگان و سرنشینان باید پیش از هرگونه تردد، نسبت به بستن کمربند ایمنی خود اقدام کنند.

او یادآور شد که مطالعات پلیس‌راه نشان داده است بستن کمربند ایمنی می‌تواند احتمال مرگ را در تصادفات جاده‌ای تا بیش از ۵۰ درصد کاهش دهد.

رئیس پلیس‌راه لرستان از استقرار کامل نیروهای گشت در مسیرهای مختلف استان خبر داد و تصریح کرد:تیم‌های گشت پلیس‌راه با آمادگی کامل در مسیرهای اصلی و فرعی استان مستقر بوده و بی‌تردید با هرگونه تخلف مربوط به عدم استفاده از کمربند ایمنی، بدون اغماض و مطابق قانون برخورد خواهند کرد.

او افزود که این طرح نه‌تنها رانندگان، بلکه سرنشینان جلوی خودروها را نیز شامل می‌شود و مأموران موظف‌اند به‌صورت میدانی و سیستمی تخلفات را ثبت کنند.

نادری در پایان با قدردانی از همکاری مردم گفت:امید است با رعایت قوانین و همکاری شهروندان، شاهد کاهش تخلفات و افزایش ایمنی در جاده‌های استان باشیم.

وی تأکید کرد که رعایت قانون نباید تنها از ترس جریمه باشد، بلکه باید از باور به اهمیت جان خود و دیگران سرچشمه بگیرد.