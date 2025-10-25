باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- در روزگاری که توسعه فرهنگی و اجتماعی، بیش از هر زمان دیگری به زیرساختهای داناییمحور نیاز دارد، تأخیر در تکمیل پروژههای فرهنگی بهویژه کتابخانهها، زنگ خطری جدی برای آینده فرهنگی جامعه محسوب میشود.
خرمآباد با پیشینهای غنی از فرهنگ و هنر، سالهاست چشمانتظار افتتاح کتابخانهای است که قرار بود پایگاهی برای ترویج مطالعه و رشد فکری شهروندان باشد. اما کتابخانه ۱۷ شهریور، پس از گذشت ۱۵ سال، هنوز در مرحله انتظار باقی مانده است.
نورالدین درمنان، فرماندار مرکز لرستان با تأکید بر اهمیت این نهاد فرهنگی گفت:کتابخانهها نقش بسیار مهم و بنیادینی در توسعه جوامع ایفا میکنند. این نقش تنها محدود به دسترسی به کتابها نیست، بلکه ابعاد گستردهتری از توسعه فرهنگی، اجتماعی، علمی و حتی اقتصادی را در بر میگیرد.
او افزود: کتابخانهها بهعنوان مراکز فرهنگی به ارتقای سطح دانش عمومی، ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت هویت فرهنگی جامعه کمک میکنند.
فرماندار خرمآباد با اشاره به جایگاه راهبردی کتابخانهها در رشد اجتماعی گفت:کتابخانهها تنها محلی برای نگهداری کتاب نیستند، بلکه موتور محرک توسعه انسانی در یک جامعه محسوب میشوند و هرگونه سرمایهگذاری در این نهادها، سرمایهگذاری بر روی آیندهای آگاه، پویا و پایدار برای جامعه است.
درمنان تأکید کرد که کتابخانهها میتوانند در خلق ایدههای نو و پیشرفت جامعه نقش اساسی داشته باشند و افزود: میراث فرهنگ و هنر ما در کتابخانهها هستند.
۱۵ سال انتظار برای یک پروژه فرهنگی
اما بخش مهم سخنان فرماندار به یکی از طولانیترین پروژههای فرهنگی استان بازمیگردد:برخی از پروژهها برای مردم آرزو شده و کتابخانه ۱۷ شهریور یکی از این پروژهها است که پس از ۱۵ سال باید تکمیل شود.
این جمله، بازتابی از گلایه عمومی شهروندان خرمآبادی است که سالهاست شاهد نیمهکاره ماندن ساختمانی هستند که قرار بود مرکز دانش و فرهنگ شهر باشد.
درمنان در ادامه سخنانش، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت:همه ما برای خدماترسانی بهتر به مردم در این جایگاهها هستیم. شهرداری باید انعطاف لازم را در حوزههای مختلف با دستگاههای اجرایی داشته باشد و بر این باوریم که باید در کنار دستگاههای فرهنگی باشیم تا با تمام قدرت رفع موانع کنیم.
فرماندار مرکز لرستان همچنین به پیوند میان مدیریت شهری و رشد فرهنگی اشاره کرد و گفت:اگر خدمات و مدیریت شهری قوی عمل کند، استان قوی است و خرسندیم که اتفاقات خوبی در استان در حال رخدادن است.
او در پایان تأکید کرد:باید متفاوت عمل کنیم و تغییر نگاه به نفع مردم داشته باشیم.