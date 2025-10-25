باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- حجتالله عباسیان، معاون ادارهکل میراثفرهنگی لرستان از تدوین این بستهها در چارچوب سیاستهای کلان کشور خبر داد و گفت:در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال با محوریت سرمایهگذاری برای تولید، معاونت گردشگری باتوجهبه ظرفیتها و منابع گسترده استان در حوزههای مختلف، اقدامات گستردهای را در زمینه تدوین بستههای سرمایهگذاری انجام داده است.
به گفته او، این طرحها با هدف رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهرهبرداری مؤثر از منابع گردشگری استان طراحی شدهاند. عباسیان تأکید کرد که تاکنون با پیگیریها، مذاکرات و جلسات کارشناسی متعدد، ۲۵ بسته سرمایهگذاری با تنوع قابل توجه در کمیت، نوع خدمات و حجم سرمایهگذاری تهیه شده است
عباسیان درباره گستره این طرحها توضیح داد:این بستهها شامل عرصههایی از ۴۴۵ مترمربع در حوزه واگذاری حق بهرهبرداری از خانههای تاریخی تا ۶۲۴ هکتار در حوزه ایجاد تأسیسات گردشگری پیرامون منابع آبی و واگذاری مناطق طبیعی مستعد گردشگری میشوند.
او افزود: از ویژگیهای برجسته این بستهها میتوان به اخذ همه مجوزهای لازم برای سرمایهگذاری، قرارگیری در مسیرهای اصلی گردشگری استان، بازدهی بالای مالی و امکان طراحی طرحها بر اساس مدل تجاری متقاضیان اشاره کرد.
به گفته معاون ادارهکل میراثفرهنگی لرستان، تاکنون چهار طرح از مجموعه بستههای تدوینشده به متقاضیان بخش خصوصی واگذار شده است.
او ادامه داد: در جدیدترین اقدام، این ادارهکل با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی لرستان، نسبت به ایجاد پنج بسته سرمایهگذاری جدید به مساحت مجموع ۴۳ هکتار و حجم سرمایهگذاری ۱.۳۹ همت در ورودی شهرکهای صنعتی استان اقدام کرده است.
عباسیان تأکید کرد که این بستهها نیز با اخذ تمام مجوزهای لازم و قرارگیری در مسیرهای مواصلاتی اصلی استان و کشور، دارای مشوقها و تسهیلات ویژه برای اجرای طرحهای گردشگری هستند
با تکمیل ۱۷ بسته دیگر، تعداد کل پروژههای آماده سرمایهگذاری در لرستان به ۲۷ بسته رسیده است.
عباسیان در پایان خاطرنشان کرد:ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان از تمامی سرمایهگذاران علاقهمند دعوت میکند برای بررسی و ارائه پیشنهادهای خود نسبت به بستههای یادشده، به بخش سرمایهگذاری وبسایت این ادارهکل به نشانی [https://lorestan.mcth.ir](https://lorestan.mcth.ir) مراجعه کنند.