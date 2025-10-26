باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک سال پس از سیل فاجعهبار اسپانیا، بیش از ۵۰ هزار نفر از مردم این کشور گرد هم آمدند تا ضمن یادآوری قربانیان، نحوه واکنش مقامات کشور به این حادثه را محکوم کنند.
تظاهرکنندگان که بسیاری از آنها عکسهایی از قربانیان را در دست داشتند، از «کارلوس مازون» رئیس منطقهای خواستند تا به دلیل «واکنش کند» به یکی از مرگبارترین بلایای طبیعی اروپا در دهههای اخیر، استعفا کند.
تظاهرکنندگان در حالی که در خیابانهای سومین شهر بزرگ اسپانیا حرکت میکردند، پلاکاردهایی با پیامهایی مبنی بر استعفا یا حتی زندانی شدن مازون در دست داشتند.
دولت اسپانیا سال گذشته اوایل شب ۲۹ اکتبر هشدار سیل را به تلفنهای همراه مردم ارسال کرد. این اقدام بیش از ۱۲ ساعت پس از آن صورت گرفت که آژانس ملی هواشناسی اسپانیا بالاترین سطح هشدار خود را برای بارانهای سیلآسا اعلام کرده بود. مردم میگویند زمانی که هشدار را دریافت کردند، آب گلآلود ماشینهایشان را احاطه کرده بود، خیابانها را زیر آب برده و به خانههایشان سرازیر شده بود.
سیل سال گذشته بسیاری از مناطق والنسیا را درنوردید و جان ۲۲۹ نفر را گرفت.
منبع: گاردین