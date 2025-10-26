باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - کشاورزان در فصل اوج مصرف برق با توقف آبیاری و آسیب به محصولات رو به رو میشوند.
راهکار، نصب سامانههای خورشیدی است؛ خراسان جنوبی ۳۰۵ روز هوای آفتابی در سال دارد و راندمان تولید برق در استان بالا است.
پنلها برق تولیدی خود را به شبکه میدهند و در عوض در ساعات اوج مصرف، جریان چاهها قطع نمیشود.
در سرایان ۱۵۲ حلقه چاه وجود دارد که ۱۸ حلقه از آنها مجهز به سامانه خورشیدی شدهاند.
با نهضت انرژیهای تجدید پذیر در استان و وجود ۲ هزار و ۶۰ حلقه چاه کشاورزی، اجرای این طرح در دیگر شهرستانها نیز در حال گسترش است.
بیشتر بخوانید
اسفندیاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: پارسال جهاد کشاورزی تعهدی را عهده دار شد که در ۲۵۰ حلقه چاه تا پایان امسال سامانه خورشیدی نصب شود.
او افزود: تاکنون این امر برای بیش از ۱۰۲ حلقه چاه در استان اجرایی شده است.
با نیروگاههای خورشیدی آبیاری مزارع بدون وقفه انجام میشود.
اجرای این طرح میتواند زمینه ساز کاهش هزینههای انرژی و پایداری بیشتر تولید در بخش کشاورزی شود.
با استفاده از انرژی خورشیدی کشاورزان میتوانند بدون نگرانی از قطعی برق برنامه ریزی دقیق تری برای آبیاری و تولید محصولات خود داشته باشند.