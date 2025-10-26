باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - نخعی مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیرجند گفت: علی قاسمی دانشآموز دبیرستان شهید بهشتی دوره دوم شهرستان بیرجند، موفق به کسب مدال نقره المپیاد کشوری هوش مصنوعی شد و نام بیرجند را در میان برترینهای علمی کشور در حوزه فناوریهای نوین مطرح ساخت.
او افزود: المپیاد هوش مصنوعی از جمله جدیدترین رقابتهای علمی کشور است که با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای برتر در زمینههای علوم داده، یادگیری ماشین و فناوریهای دیجیتال برگزار میشود.
نخعی همچنین اظهار کرد: سیدمحمدامین عبداللهی اسکندر، دانشآموز دبیرستان شهید بهشتی دوره دوم شهرستان بیرجند، موفق به کسب مدال برنز المپیاد کشوری زیستشناسی شد.
بر اساس ضوابط وزارت آموزش و پرورش، دارندگان مدالهای المپیاد زیست شناسی کشور در صورت شرکت در آزمون سراسری و کسب حداقل ۸۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفتهشده در گزینش آزاد، میتوانند در هر کدرشتهمحل مورد نظر، از سهمیه ۱۰ درصدی ظرفیت پذیرش بهرهمند شوند.