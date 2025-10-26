جانشین انتظامی شهرستان نهبندان از کشف ۴۹ کیلو و ۳۰۰ گرم تریاک در این شهرستان خبر داد.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ رضایی جانشین انتظامی شهرستان نهبندان گفت: مأموران ایستگاه بازرسی سهل آباد هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه سواری دنا و یک سواری تارا مشکوک شده و خودرو‌ها را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی ازخودروها، مقدار ۴۹ کیلو و ۳۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه‌ای داخل خودرو‌ها جاساز شده بود کشف کردند.

سرهنگ رضایی اظهار کرد: مأموران در این رابطه ۲ دستگاه خودرو توقیف و ۳ متهم را دستگیر کردند.

جانشین انتظامی شهرستان نهبندان بیان کرد: متهمان دستگیر شده به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

