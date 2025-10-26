تولید سالانه ۱۰ هزار پاجوش رقم «مجول» در جنوب کرمان

باشگاه خبرنگاران جوان- احمد احمدپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: در جنوب کرمان ظرفیت‌های منحصربه‌فردی در حوزه خرما وجود دارد؛ از جمله تنوع ارقام تجاری که حدود ۲۰ رقم خرما را شامل می‌شود.



وی با بیان اینکه ارقام خرمای این منطقه شامل زودرس، میان‌رس و دیررس است، افزود: برداشت خرما از اواخر خردادماه آغاز می‌شود و تا اوایل آبان، با برداشت رقم «هلیله‌ای»، ادامه دارد.



احمدپور با اشاره به سهم بالای جنوب کرمان در تولید برخی ارقام بومی خرما گفت: حدود ۹۵ درصد از ارقام بومی این منطقه متعلق به کلوته و مردارسنگ است.



وی خاطرنشان کرد: رقم کلوته محور برگزاری سومین جشنواره ملی خرماست و رقم مردارسنگ نیز از قابلیت فرآوری بالایی برخوردار است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان بیان کرد: علاوه بر ارقام بومی، رقم خارجی مجول نیز در منطقه کشت شده و از سال گذشته طرح تکثیر و کشت بافت آن در مرکز تحقیقات آغاز شده است و انشااله در دوسال آینده ۱۰ هزار پاجوش کشت بافتی خرمای مجول با همکاری پژوهشکده بیوتکنولوژی در منطقه تولید می‌شود.



احمدپور در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های تولید خرما اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات، خشکیدگی خوشه خرماست که از اواخر دهه ۶۰ آغاز شد و در اوایل دهه ۷۰ کل کشور را درگیر کرد. با این حال، ارقام کلوته و مردارسنگ کمترین آسیب را از این پدیده داشتند.



وی افزود: آفت سرخرطومی حنایی خرما از سال ۹۶ در منطقه دیده شده که در سه سال اخیر اقدامات بسیار خوبی با همکاری مجموعه تحقیقات و باغداران منطقه انجام شده، بگونه‌ای که در سال قبل دو دستورالعمل فنی از تحقیقات همکاران سازمان احصا و در سطح کشور عملیاتی شده است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان بر ضرورت برندسازی خرما تأکید کرد و گفت: باید خرمای هر منطقه با نام تولیدکننده و برند محلی عرضه شود. خوشبختانه در عنبرآباد به‌عنوان مرکز تجاری جنوب‌شرق کشور اقدامات خوبی انجام شده است و انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران در حوزه صادرات و فرآوری خرما همکاری بیشتری داشته باشند.