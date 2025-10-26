معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل گفت: نرخ قطعات آزاد راه تهران - شمال به صورت میانگین ۳۷درصد افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - میلاد دوستی، معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، در خصوص افزایش نرخ عوارضی آزادراه تهران-شمال اظهار داشت: نرخ عوارضی عبور از قطعه یک آزادراه تهران-شمال ۳۱ درصد افزایش یافته است؛ به طوری که نرخ عوارضی در این قطعه پیش از این ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود که به ۶۵ هزار تومان رسید. همچنین، نرخ عوارضی در روزهای پیک و پایان هفته نیز از ۶۵ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان افزایش یافت.

وی ادامه داد: نرخ عوارضی در تونل البرز نیز با افزایش ۲۹ درصدی، از ۳۹ هزار تومان در روزهای عادی به ۵۰ هزار تومان و در روزهای پیک به  از ۶۵ هزار تومان ۸۰ هزار تومان رسید.

دوستی در خصوص نرخ عوارضی قطعه چهار آزادراه تهران-شمال نیز گفت: نرخ عوارضی این قطعه از ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان رسیده است.

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در مورد نرخ قطعه دوم آزادراه تهران-شمال نیز عنوان کرد: عوارض قطعه دوم آزادراه تهران-شمال پس از یک سال استفاده رایگان، مشخص شد.

وی گفت: قیمت عوارضی  در روزهای عادی  به ۴۵ هزار تومان در روزهای پیک به  ۶۵ هزار تومان رسید‌.

وی تاکید کرد: بر اساس بند (الف) ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری آزادراه‌ها باید توسط بخش خصوصی و مجری آن صورت گیرد که در همین راستا، شرکت ساخت ورود کرد و اجازه افزایش قیمت بیش از این میزان را نداد.

دوستی گفت: به طور متوسط، نرخ عوارضی آزادراه تهران-شمال ۳۷ درصد افزایش یافته است.

او اضافه کرد: با توجه به اینکه هرساله نرخ عوارضی آزادراه‌ها افزایش می‌یابد، به‌مرور زمان، نرخ سایر آزادراه‌های کشور نیز مشمول افزایش قیمت خواهند شد.

وی افزود: با توجه به افزایش قیمت‌ها در آزادراه تهران-شمال و تغییرات مختلف در روزهای عادی و تعطیل، این افزایش‌ها به منظور بهبود امنیت و خدمات‌رسانی بهتر به مردم انجام شده است.

به طور کلی، میانگین افزایش نرخ‌ها در این آزادراه بین ۳۷ تا ۴۳ درصد بوده است. این افزایش قیمت‌ها در نتیجه تقاضا و شرایط ترافیکی در روزهای پیک بوده است و انتظار می‌رود که مسافران قبل از سفر، نرخ‌های جدید را مد نظر قرار دهند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
فيما اوُحىَ إلى عيسى عليه السلامهىَ (يَعْنِى النّارَ) دارُ الْجَبّارينَ وَ العُثاةِ الظّالِمينَ وَ كُلِّ فَظٍّ غَليظٍ وَ كُلِّ مُخْتالٍ فَخورٍ؛ [كافى، ج 8، ص 136، ح 103.]
به عيسى عليه السلام وحى شد كه جهنّم، سراى جباران و سركشان ظالم است و جايگاه هر تندخوى خشن و هر متكبّر مغرورى.
۰
۰
پاسخ دادن
Poland
ناشناس
۱۳:۱۲ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
نرخ عوارضی جاده های منتهی به حرم ها رو هم افزایش دادین؟ یا فقط شمال؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۶ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
عوارضي بگیرید ولی در عوض جاده های بین شهری را دوبانده کنید بیشتر هم بگیرید به آسفالت و علائم رانندگی هم توجه بشه که شبها مجبور به استفاده نور بالا نباشیم راه ها استاندارد بشه همه راضی میشن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۵ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
احتمالا برای بازسازی غزه پول لازم است
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۲ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
خیلی جالب شد نرخ افزایش عوارض جاده از حقوق کارمند هم بیشتر است
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
عجب یا این اقا اصلاازاین مسیر عبورنکرده ویا...
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۱ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
حضرت مهدی (عج) :
برای نزدیک شدن ظهور و فرج زیاد دعا کنید به راستی همین دعا فرج شماست.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَالْعَنْ اَعْدائُهُمْ اَجْمَعینْ

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
 
۵
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۳ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
اللهم عجل لولیک الفرج و فرجنا بهم به حق حضرت زینب سلام الله علیها
