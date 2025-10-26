باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - میلاد دوستی، معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، در خصوص افزایش نرخ عوارضی آزادراه تهران-شمال اظهار داشت: نرخ عوارضی عبور از قطعه یک آزادراه تهران-شمال ۳۱ درصد افزایش یافته است؛ به طوری که نرخ عوارضی در این قطعه پیش از این ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود که به ۶۵ هزار تومان رسید. همچنین، نرخ عوارضی در روزهای پیک و پایان هفته نیز از ۶۵ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان افزایش یافت.

وی ادامه داد: نرخ عوارضی در تونل البرز نیز با افزایش ۲۹ درصدی، از ۳۹ هزار تومان در روزهای عادی به ۵۰ هزار تومان و در روزهای پیک به از ۶۵ هزار تومان ۸۰ هزار تومان رسید.

دوستی در خصوص نرخ عوارضی قطعه چهار آزادراه تهران-شمال نیز گفت: نرخ عوارضی این قطعه از ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان رسیده است.

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در مورد نرخ قطعه دوم آزادراه تهران-شمال نیز عنوان کرد: عوارض قطعه دوم آزادراه تهران-شمال پس از یک سال استفاده رایگان، مشخص شد.

وی گفت: قیمت عوارضی در روزهای عادی به ۴۵ هزار تومان در روزهای پیک به ۶۵ هزار تومان رسید‌.

وی تاکید کرد: بر اساس بند (الف) ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری آزادراه‌ها باید توسط بخش خصوصی و مجری آن صورت گیرد که در همین راستا، شرکت ساخت ورود کرد و اجازه افزایش قیمت بیش از این میزان را نداد.

دوستی گفت: به طور متوسط، نرخ عوارضی آزادراه تهران-شمال ۳۷ درصد افزایش یافته است.

او اضافه کرد: با توجه به اینکه هرساله نرخ عوارضی آزادراه‌ها افزایش می‌یابد، به‌مرور زمان، نرخ سایر آزادراه‌های کشور نیز مشمول افزایش قیمت خواهند شد.

وی افزود: با توجه به افزایش قیمت‌ها در آزادراه تهران-شمال و تغییرات مختلف در روزهای عادی و تعطیل، این افزایش‌ها به منظور بهبود امنیت و خدمات‌رسانی بهتر به مردم انجام شده است.

به طور کلی، میانگین افزایش نرخ‌ها در این آزادراه بین ۳۷ تا ۴۳ درصد بوده است. این افزایش قیمت‌ها در نتیجه تقاضا و شرایط ترافیکی در روزهای پیک بوده است و انتظار می‌رود که مسافران قبل از سفر، نرخ‌های جدید را مد نظر قرار دهند.