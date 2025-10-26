براساس اسناد بالادستی در برنامه هفتم باید به خودکفایی برخی محصولات در راستای ارتقای ضریب امنیت غذایی دست یابیم که این امر مهم تنها با فراهم شدن زیرساخت و حمایت از کشاورزان محقق می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بنابر آمارهای اعلامی سالانه ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید می شود که ۷۰ درصد آن مربوط به زراعت است که این امر بیش از پیش اهمیت خودکفایی محصولات اساسی را نشان می دهد چراکه افزایش ضریب خوداتکایی و کاهش وابستگی به آن سوی مرزها در ارتقای امنیت غذایی پایدار نقش بسزایی دارد.

براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه هفتم مقرر شد که در ۵ محصول اساسی و استراتژیک به خودکفایی ۹۰ درصد دست یابیم که تحقق این اهداف مستلزم فراهم شدن زیرساخت های لازم، اجرای مصوبه الگوی کشت و ترغیب کشاورزان به کشت است، در غیراین صورت با سیاست دستوری کاری از پیش نمی رود.

وزارت جهاد کشاورزی متولی امنیت غذایی کشور و تامین غذای سالم، قابل دسترس و باکیفیت است به طوریکه کشور با جمعیت بالغ بر ۸۵ میلیون نفر باید به سمت خودکفایی در تامین نیازهای غذایی خود مطابق با بیانات رهبری حرکت کند و همواره براساس سیاست های برنامه هفتم به طور متوسط به ضریب خودکفایی ۹۰ درصد دست یابیم که تحقق این امر به جهت کاهش وابستگی به آن سوی مرزها در خروج ارز از کشور تاثیر بسزایی دارد.

در همین راستا غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی  با بیان اینکه امنیت غذایی تعطیل بردار نیست، گفت: بر اساس اسناد بالادستی در بخش کشاورزی باید به خودکفایی ۱۰۰ درصد برسیم، از این رو خودکفایی کشاورزی و دامداری امری جدی است.

با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی، قیمت گذاری به موقع و مناسب محصول از عوامل اصلی دستیابی به خودکفایی است که انتظار می رود نرخ ۳۱ قلم محصول مشمول قیمت گذاری هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود.

 خودکفایی محصولات اساسی فراوزارتخانه ای است

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: گرچه قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید، نرخ مدنظر ما نبود، اما در مجموع با در نظر گرفتن تمامی شرایط به جمع بندی رسیدیم و حال در حاشیه قیمت اعلامی برنامه های حمایتی خواهیم داشت تا این کسری قیمت برای کشاورزان جبران شود‌.

به گفته وی، در شورای قیمت گذاری مهم ترین شاخصه قیمت محصولات زراعی و باغی گندم است و سایر محصولات به زودی نرخ گذاری خواهد شد چراکه جلسات کارشناسی آن برگزار شده است.

عالمی ادامه داد: مهم ترین شاخص در علم اقتصاد برای تولیدکننده، قیمت گذاری محصولات است که همانند تابلوهای راهنمایی و رانندگی است که در بین کشاورزان ایجاد انگیزه می کند و برای بحث تولید کیفی و افزایش بهره وری، قیمت گذاری مناسب می تواند برای کشاورزان انگیزه ایجاد کند که هزینه های بهره وری را پرداخت کنند تا عملکرد در واحد سطح افزایش یابد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: خودکفایی محصولات اساسی نیاز به برنامه و هماهنگی برون بخشی داریم، تمامی وزارتخانه ها باید سهم خود را در برنامه ریزی و سیاست گذاری پرداخت کنند و وزارتخانه های ذی ربط همچون نفت، سازمان برنامه، وزارت صمت، وزارت نیرو و بانک مرکزی باید پای کار باشد که در این صورت می توان امیدوار بود که به سمت تحقق اهداف برنامه های هفتم پیش می رویم، در غیراین صورت شعاری بیش نخواهد بود.

قیمت مناسب خرید تضمینی یکی از عوامل موثر در خودکفایی

عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: ۳۱ محصول مشمول قیمت گذاری ضریبی از قیمت گندم هستند که در صورت فراهم شدن دیگر زیرساخت ها می توان به خودکفایی محصولات اساسی در برنامه هفتم امیدوار بود.

وی قیمت مناسب خرید تضمینی محصولات کشاورزی را یکی از عوامل موثر در خودکفایی دانست و افزود: تامین نهاده ها، نقدینگی مورد نیاز و شرایط مساعد جوی در رسیدن به خودکفایی نقش بسزایی دارد.
هاشمی ادامه داد:تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی یکی از فاکتورهای خودکفایی است، اما سایر الزامات همچون کشت قراردادی و تامین نهاده ها باید صورت بگیرد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: قیمت و نحوه خرید تضمینی محصولات اساسی برای کشاورز باید جذابیت داشته باشد تا امنیت غذایی تامین شود چراکه پتانسیل و ظرفیت خودکفایی در داخل وجود دارد، اما دولت برای تحقق آن باید برنامه داشته باشد و با وعده وعید به جایی نمی توان رسید.

براساس قانون خرید تضمینی نرخ محصولات تا پایان تیرماه باید مصوب شود تا کشاورزان بتوانند برمبنای آن برنامه ریزی مناسبی داشته باشند که متاسفانه با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال زراعی تنها قیمت خرید تضمینی گندم تعیین تکلیف و اعلام شده است که انتظار می رود نرخ خرید ۳۱ محصول مابقی هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود چراکه اعلام به موقع قیمت در خودکفایی نقش موثری دارد.

