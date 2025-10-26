مدیر امور انتقال نیروی قم گفت: با نصب خازن ۲۵ مگاوار در پست شهید گلابعینی، علاوه بر تقویت و بهبود ولتاژ در شبکه، امکان آزادسازی ظرفیت راکتور و ارتقای شاخص‌های فنی شبکه فراهم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در یک دستاورد مهم برای صنعت برق استان قم، پروژه عظیم نصب و راه‌اندازی خازن ۲۵ مگاوار در پست ۶۳ کیلوولت شهید گلابعینی با موفقیت به بهره‌برداری رسید. این طرح که با تلاش متخصصان داخلی و در راستای ارتقای پایداری شبکه و کاهش تلفات انرژی اجرا شد، نقطه عطفی در توسعه زیرساخت‌های برق استان قم محسوب می‌شود و نویدبخش آینده‌ای پایدار و مطمئن برای مشترکان خانگی، صنعتی و کشاورزی است.

در همین راستا علی‌اکبر رودسرابی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درخصوص آغاز بهره‌برداری از این پروژه گفت: شاهد تحقق یکی از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه انتقال نیروی برق استان قم هستیم. با نصب خازن ۲۵ مگاوار در پست شهید گلابعینی، علاوه بر تقویت و بهبود ولتاژ در شبکه، امکان آزادسازی ظرفیت راکتور و ارتقای شاخص‌های فنی شبکه فراهم شده است. این اقدام بزرگ، نتیجه برنامه‌ریزی دقیق، تلاش شبانه‌روزی متخصصان و حمایت همه‌جانبه شرکت برق منطقه‌ای تهران است.

او افزود: یکی از ویژگی‌های مهم این پروژه، افزایش راندمان شبکه و جلوگیری از بروز مشکلاتی همچون افت ولتاژ در ساعات اوج مصرف است. همچنین با اجرای این طرح، بخش قابل توجهی از تلفات شبکه کاهش یافته و مسیر برای تأمین مطمئن‌تر برق صنایع و مراکز حساس استان هموار شده است.

او ویژگی‌های برجسته پروژه را این‌چنین برشمرد و گفت: بهره‌برداری از دومین خازن ۲۵ مگاوار در استان قم، پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی در کمتر از زمان پیش‌بینی‌شده، افزایش ضریب اطمینان و پایداری شبکه توزیع ۶۳ کیلوولت استان قم، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و جلوگیری از خروج ارز از کشور، ایجاد زیرساختی پایدار برای توسعه صنعتی و کشاورزی استان قم با این پروژه محقق شد.

رودسرابی با اشاره به اهمیت این پروژه برای آینده استان قم تصریح کرد: اجرای موفق این طرح، تنها یک اقدام فنی نیست؛ بلکه تضمینی برای آینده روشن و پایدار استان قم است. این پروژه نشان می‌دهد که با اتکا به توان داخلی می‌توانیم گره‌های اساسی شبکه را برطرف کنیم و در مسیر خودکفایی و توسعه پایدار حرکت نماییم.

تو تأکید کرد: امروز قم درسطح منطقه، می‌تواند به عنوان الگویی موفق در حوزه توسعه زیرساخت‌های انتقال برق معرفی شود. این دستاورد به مردم شریف قم اطمینان می‌دهد که در روز‌های گرم تابستان و ساعات اوج مصرف، برق مطمئن و پایدار در اختیار خواهند داشت.

تبادل نظر
