رامین حسن‌زاده امامقلی مجرم-لیدر اعتصاب غذای ادعایی زندان قزلحصار مجرمی با کلکسیونی از جرائم از فروش نزدیک به ۳ کیلو هرویین است که در بی‌نظمی زندان نقش عمده داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ قاچاقچیان عمده موادمخدر و سارقان مسلح با حمایت رسانه‌ای معاندین چند روزی ادعایی مبنی بر اعتصاب غذا را مطرح کردند. ادعایی که با انتشار تصاویر دوربین‌های مداربسته رنگ باخت و نشان داد مدعیان اعتصاب غذا که بدبخت کردن جوانان و خانواده‌ها و از بین بردن امنیت عمومی جامعه حرفه و پیشه اصلی آنان است دروغی بزرگ را به خورد حامیان رسانه‌ای خود داده‌اند و بعد از خاموش شدن دوربین‌های موبایل سر سفره غذا و مقابل بوفه واحد حسابی دل از عزا درمی‌آورند.

قصد داریم در سلسله گزارش‌هایی چهره واقعی مدعیان اعتصاب غذا را نمایان کنیم تا افکار عمومی بدانند این مدعیان با چه جرائمی و در چه شرایطی به زندان افتاده و تحت تحمل حکم قضایی هستند.

رامین حسن‌زاده امامقلی فرزند علی اکبر، متولد ۱۳۷۱ یکی از لیدر‌های این اعتصاب ادعایی بوده است که از تاریخ ۱۵-۱-۱۴۰۱ با جرایم ذیل محکوم و هم اکنون در ندامتگاه قزلحصار تحمل کیفر می‌کند.

رامین حسن‌زاده امامقلی به خاطر فروش ۲ کیلو و ۹۸۵ گرم هرویین، مشارکت در معرض فروش قرار دادن ۷۸ گرم شیشه، ۹۸ گرم هرویین و ۱۰۶ گرم و ۸۰ سانت محلول آبکی شیشه) از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شهریار به اعدام محکوم شده است. 

فرد مورد اشاره همچنین با اتهام مشارکت در نگهداری ۳۶۴ کیلو و ۸۴ گرم سودافدرین، ۲۴ کیلو و ۵۰۰ گرم هیدروکسیدیم، ۵ کیلوگرم اسیدهیدروکلریک، ۲ کیلو و ۷۰۰ گرم فسفر قرمز، ۴ کیلو و ۱۵۰ گرم فسفر محاکمه شد و به ۷ سال حبس محکوم شده است. (مواد مذکور به عنوان ترکیبات اصلی و مهم پیش ساز و تولید مواد روانگردان شیشه محسوب می‌شود، که از وی کشف و ضبط شده است)

رامین حسن‌زاده همچنین با اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی محاکمه شده و به شش ماه حبس محکوم شده است.

میزان

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۴:۱۵ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
جالبه
پول داشته باشی همه چیز حله
البته احتمالا از بازیهای ساختگی دولت برای سرگرمیه
۰
۰
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۴:۱۳ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
صدای زندانیان!!!
مجرم اعدامی ،دزد ،قاچاقچی و متجاوز به ناموس مردم حقش اعدام هست ،صدایی ندارد ،،،غلط زیادی میکنند ،میخوان اعتصاب کنند ،بدرک ،خودخواستند ،کسی اجبارشون نکرده ،هر کدام هم مرد جنازش را بندازید جلو سگ .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۶ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
فيما اوُحىَ إلى عيسى عليه السلامهىَ (يَعْنِى النّارَ) دارُ الْجَبّارينَ وَ العُثاةِ الظّالِمينَ وَ كُلِّ فَظٍّ غَليظٍ وَ كُلِّ مُخْتالٍ فَخورٍ؛ [كافى، ج 8، ص 136، ح 103.]
به عيسى عليه السلام وحى شد كه جهنّم، سراى جباران و سركشان ظالم است و جايگاه هر تندخوى خشن و هر متكبّر مغرورى
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
اگر حکمش اعدامه، چرا سریعتر حکم را اجرا نمی کنند؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۹ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
حالا ببینید چقدر جوان به دست این بی همه چیز به فنا رفته
چند تا دختر و پسر روزگار شون سیاه شده
حالا شما هی مماشات کنید، دیگه لامصب سلطان هرویین رو
گرفتی گردن شو بزن ...بده بره
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۵ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
بازرسان باید مشخص بکنند گوشی موبایل چطور وارد بندها میشود بغیراز رشوه گرفتن ماموران راه دیگری وجود ندارد یعنی ماموران خودشان میبرند تحویل میدهند
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
کسی که به اعدام محکوم شده رو چرا حبس می‌کنید که این اتفاقا بیوفته!؟
اعدامش کنید بره...
زنده بودن اینا فقط باعث سیاهی و تباهیه،حتی اگه زندان باشه
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
گستاخی این مجرمان خطرناک..نشان روشنی از بازدارنده نبودن مجازات هاست...چرا مقامات قضایی..این مجرمان را به اردوگاه های اجباری در کویر نمی‌فرستند تا .. اصلاح شوند.. و یا جامعه از شرشان خلاص و امنیت برقرار شود ؟!!
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
چرا اعدام نشد؟!؟!؟!؟!؟!؟!
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
چرا اعدام نشد؟!؟!؟!؟!؟!؟!
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
چون پول داشته باشی رعفت اسلامی شامل حالت میشه هیچ رآفت قاضی هم شامل حالت میشه مگر قصه ب ز فراموش کردید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۴ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
سلام اینایی که توکارقاچاق موادافیونی هستند وجوانان رانابودمیکنن فکرکنید یه روزتوبه میکنن وسربه راه میشن وارددانشگاه میشن ادامه تحصیل دکتر مهندس میشن به کشورخدمت میکنن این آقابااین حجم موادصددرصد اعدام حالابرای چی نگهش داشتن نمی دونیم
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۶ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
۳کیلو هرویین هنوز اعدام نشده
۰
۲۱
پاسخ دادن
India
منصور
۰۹:۳۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
خواهشا اگه میشه نزدیک مقامات محترم بانک اینده نشید هااااااااا
خیلی گردنشان‌کلفته / به خودتان و خانواده خودتان رحم کنید
از ما گفتن بود / بعد نگید منصور چرا زودتر بهمان نگفتی
۴
۱۰
پاسخ دادن
India
منصور
۰۹:۲۷ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
ببخشید / اگه میشه اینا بکشید برن پی کارشان
الان که بانک اینده ورشکست شده / به مقامات مسئول پست جدید میدن ؟؟ / گناه دارن
یه وزارتی / یه وکالتی / یه بانک دیگه
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۵ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
چرا اول حبس بهش دادن و بعد اعدام. همان لحظه اول اعدامش کنید. این مسخره بازی ها چیه ؟ قانون مجازات خیلی خیلی ضعیف و پُر از نقضه. چرا اشد مجازات که همان اعدام است فوری و در کمترین زمان انجام نمی‌شود که زندانی با پذیرایی کامل صبحانه، ناهار، شام ،داشتن گوشی همراه، اینترنت ........ فکر می کنه در هتل ۵ ستاره هست .همین شده که این قدر جرم و مجرم زیاد شده و پرویی هم می کنند. باید بفرستند شون زندان های آمریکا ، سوئد،.. که پوست از سر شان بِکنند .
۰
۱۷
پاسخ دادن
