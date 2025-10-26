باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نماینده ارشد واشنگتن در امور تجاری روز یکشنبه در کوالالامپور گفت که دومین روز مذاکرات تجاری بین ایالات متحده و چین راه را برای یک «دیدار سازنده» بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین هموار می‌کند و به دستیابی به توافقی بین دو اقتصاد بزرگ جهان امیدوار است.

جیمسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در حاشیه انجمن کشور‌های جنوب شرقی آسیا، برای پنجمین دور از مذاکرات حضوری از ماه مه، با هی لیفنگ، معاون نخست وزیر چین دیدار کردند.

گریر در حالی که از مذاکرات برای دیدار با ترامپ خارج می‌شد، گفت: «فکر می‌کنم به نقطه‌ای رسیده‌ایم که رهبران یک دیدار بسیار سازنده خواهند داشت.» لی چنگانگ، مذاکره‌کننده ارشد تجاری چین نیز در این مذاکرات شرکت دارد. گریر در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا در مذاکراتی که از روز شنبه آغاز شد، درباره عناصر خاکی کمیاب بحث شده است، گفت که طیف گسترده‌ای از موضوعات از جمله گسترش آتش بس در مورد اقدامات تجاری مورد بحث قرار گرفته است.

هر دو طرف به دنبال جلوگیری از تشدید جنگ تجاری خود هستند، پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرد که از اول نوامبر، تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی جدیدی را بر کالا‌های چینی و سایر محدودیت‌های تجاری اعمال خواهد کرد. این اقدام در تلافی کنترل‌های صادراتی بسیار گسترده چین بر آهنربا‌ها و مواد معدنی عناصر خاکی کمیاب انجام خواهد شد.

ترامپ صبح یکشنبه برای شرکت در این اجلاس وارد پایتخت مالزی شد، اولین توقف او در یک تور پنج روزه آسیایی که انتظار می‌رود به دیدار رو در رو با شی در کره جنوبی منجر شود.

نتیجه مثبت مذاکرات کوالالامپور، موانع پیش روی این دیدار مهم را که قرار است در ۳۰ اکتبر برگزار شود، از بین خواهد برد.

در حالی که کاخ سفید رسماً مذاکرات بسیار مورد انتظار ترامپ و شی را اعلام کرده است، پکن هنوز تأیید نکرده است که این دو رهبر با هم دیدار خواهند کرد. از جمله محور‌های گفتگوی ترامپ با شی جین پینگ می‌توان به خرید سویا از آمریکا توسط چین، نگرانی‌ها در مورد تایوان که پکن آن را قلمرو خود می‌داند و آزادی جیمی لای، غول رسانه‌ای زندانی هنگ کنگ اشاره کرد.

ترامپ همچنین گفت که در حالی که جنگ مسکو در اوکراین به چهارمین سال خود نزدیک می‌شود، از چین در تعاملات واشنگتن با روسیه کمک خواهد گرفت.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده روز یکشنبه گفت که ایالات متحده در ازای مزایای تجاری با چین، از تایوان دست نخواهد کشید.

تنش‌ها بین دو اقتصاد بزرگ جهان در چند هفته گذشته شعله‌ور شد، زیرا آتش‌بس تجاری که پس از دور اول مذاکرات تجاری آنها در ژنو در ماه مه حاصل شد و در ماه اوت تمدید شد، نتوانست مانع از اعمال تحریم‌های بیشتر، محدودیت‌های صادراتی و تهدید به اقدامات تلافی‌جویانه قوی‌تر توسط دو طرف شود.

احتمالاً آخرین دور مذاکرات حول محور کنترل‌های گسترده چین بر صادرات عناصر خاکی کمیاب که باعث کمبود جهانی شده است، خواهد بود.

طبق گزارش رویترز، این امر دولت ترامپ را بر آن داشته است تا ممنوعیت صادرات «نرم‌افزار‌های حیاتی» به چین، از لپ‌تاپ گرفته تا موتور‌های جت، را در نظر بگیرد.

یک روز قبل از شروع مذاکرات، ایالات متحده تحقیقات تعرفه‌ای جدیدی را در مورد «عدم رعایت آشکار» چین از توافق تجاری «مرحله اول» که در سال ۲۰۲۰ امضا شد، آغاز کرد. تحقیقات جدید در مورد شیوه‌های تجاری ناعادلانه، ابزار ترامپ علیه چین را تقویت می‌کند.

هرگونه توافقی از مذاکرات روز یکشنبه احتمالاً شکننده خواهد بود، زیرا مهمترین رابطه تجاری جهان، به ارزش ۶۶۰ میلیارد دلار در سال، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

منبع: رویترز