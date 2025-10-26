رئیس‌جمهور آمریکاضمن آمادگی برای دیدار با کیم، با طعنه به فقدان خدمات ارتباطی در کره شمالی گفت آنها سلاح هسته‌ای دارند، اما تلفن ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در حین پرواز با هواپیمای ایر فورس وان به خبرنگاران اعلام کرد در صورت تمایل کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، برای دیدار با او آمادگی دارد.

ترامپ گفت: «اگر او مایل به ملاقات باشد، قطعاً من هم پذیرای آن هستم.» وی با طعنه به خبرنگاران افزود: «این پیام را منتشر کنید، چرا که آنها [کره شمالی]خدمات تلفنی زیادی ندارند. آنها سلاح‌های هسته‌ای زیادی دارند، اما خدمات تلفنی زیادی ندارند.»

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به رابطه خود با کیم جونگ اون گفت: «ما رابطه بسیار خوبی داریم» و افزود که رهبر کره شمالی احتمالاً از سفر او به منطقه مطلع است.

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که ترامپ قرار است از مالزی، ژاپن و کره جنوبی بازدید کند. او علاوه بر مذاکرات دوجانبه، در رویداد‌های انجمن ملل جنوب شرقی آسیا (ASEAN) و همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) نیز شرکت خواهد کرد.

انتظار می‌رود مذاکرات بین ترامپ و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در ۳۰ اکتبر در کره جنوبی برگزار شود.

ترامپ در دوره قبلی ریاست جمهوری خود سه بار با کیم جونگ اون دیدار کرد، اما به دلیل اختلاف نظر در مورد لغو تحریم‌ها و تلاش برای برچیدن تأسیسات هسته‌ای کره شمالی نتوانست با پیونگ یانگ به توافق برسد.

Iran (Islamic Republic of)
یاسان
۱۴:۱۵ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
کاش ماهم موبایل نداشتیم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
فيما اوُحىَ إلى عيسى عليه السلامهىَ (يَعْنِى النّارَ) دارُ الْجَبّارينَ وَ العُثاةِ الظّالِمينَ وَ كُلِّ فَظٍّ غَليظٍ وَ كُلِّ مُخْتالٍ فَخورٍ؛ [كافى، ج 8، ص 136، ح 103.]
به عيسى عليه السلام وحى شد كه جهنّم، سراى جباران و سركشان ظالم است و جايگاه هر تندخوى خشن و هر متكبّر مغرورى
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۴ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
بعضیا انگار خیلی دوس دارن توی اون کشور بسته و عقب مونده زندگی کنن که از این حرف ترامپ میسوزن و چه بسا که میخوان کشور خودشونم یه چیزی باشه تو مایه های کره شمالی ونزوئلا زیمبابوه...!!!
۳
۳
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
تلفن هم خوب است اما نه برای جاسوسی امریکا
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
نداشتن تلفن بهتر از نداشن سلاح هسته ای برای کره شمالی هست
اگر سلاح هسته ای را نداشت، مثل اون 2 میلیون نفری که این غربی ها وحشی از کره شمالی را قتل عام کردند، الان به 100 میلیون رسید.
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۲ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
رهبر کره شمالی احمق و دیکتاتور است
۱۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۵ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
اگر تلفن داشتند..که ترورشان می‌کردی...
۴
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
سلاح هسته‌ای از نان شب واجبتره
۵
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۵ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
عوضش با سلاح هسته‌ای رو تو یکی کم کرده . بهتر از این هست که مثل کره جنوبی تلفن داشته باشد اما خودشیرین تو باشه
۶
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
VPN E-SIM
۱۱:۱۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
چشم و دلم روشن اون چه کاریه چشم و دلم روشن اون چه کاریه ...
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۸ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
احمق در عوض آنها خدا را دارند و تو نداری
۸
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۸ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
کره شمالی کمونیسته
Iran (Islamic Republic of)
نارنجک هسته ای !
۱۰:۴۴ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
چشم دل هممون روشن دایی بزرگ ترامپ !
۱
۳
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۰:۴۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
نبودتلفن همراه بزرگترین نعمت برای حفظ کشورشونه تا جلادان غربی دستشان کوتاه بشه.
۵
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۲ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
اگر هم تلفن همراه ندارند
پس باهوش تر از امریکا و اروپا هستند
چونکه تازه خودتان متوجه شدید که سایت های تلفن. همراه نسل جوان را نابود میکند و میخواهید محدودیت 16 سال به بالا را بگذارید
پس ترامپ اعتراف کرد که رهبر کره شمالی و مردمش
باهوش تریند از دولتمندان امریکایی و اروپایی هستند
۳
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
این رو راست گفته
۴
۷
پاسخ دادن
