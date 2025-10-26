باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در حین پرواز با هواپیمای ایر فورس وان به خبرنگاران اعلام کرد در صورت تمایل کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، برای دیدار با او آمادگی دارد.

ترامپ گفت: «اگر او مایل به ملاقات باشد، قطعاً من هم پذیرای آن هستم.» وی با طعنه به خبرنگاران افزود: «این پیام را منتشر کنید، چرا که آنها [کره شمالی]خدمات تلفنی زیادی ندارند. آنها سلاح‌های هسته‌ای زیادی دارند، اما خدمات تلفنی زیادی ندارند.»

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به رابطه خود با کیم جونگ اون گفت: «ما رابطه بسیار خوبی داریم» و افزود که رهبر کره شمالی احتمالاً از سفر او به منطقه مطلع است.

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که ترامپ قرار است از مالزی، ژاپن و کره جنوبی بازدید کند. او علاوه بر مذاکرات دوجانبه، در رویداد‌های انجمن ملل جنوب شرقی آسیا (ASEAN) و همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) نیز شرکت خواهد کرد.

انتظار می‌رود مذاکرات بین ترامپ و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در ۳۰ اکتبر در کره جنوبی برگزار شود.

ترامپ در دوره قبلی ریاست جمهوری خود سه بار با کیم جونگ اون دیدار کرد، اما به دلیل اختلاف نظر در مورد لغو تحریم‌ها و تلاش برای برچیدن تأسیسات هسته‌ای کره شمالی نتوانست با پیونگ یانگ به توافق برسد.

منبع: فاکس نیوز