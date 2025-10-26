باشگاه خبرنگاران جوان _ بازرس کل قضائی استان با اشاره به وجود مشکلات اساسی در بخش کشاورزی جنوب استان کرمان، گفت: حکمرانی نکردن جهاد کشاورزی در مباحث کلان کشاورزی منجر به هدررفت آب، خاک و نابودی منابع طبیعی و صنعت کشاورزی شده است.

دادخدا سالاری در دیداربا احمدپور؛ رئیس جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان افزود : رعایت نکردن الگوی کشت ، موجب می‌شود که یک سال با کمبود یک محصول مواجه شویم و سال بعد به دلیل افزایش سطح زیرکشت همان محصول، با اشباع بازار رو‌به‌رو گردیم.

وی بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های کلان را نیز مورد انتقاد قرار داد و اظهارداشت: یک بار می‌بینیم که صادرات یک محصول آزاد است و روند آن ادامه دارد، اما ناگهان در میانه راه، جلوی صادرات آن گرفته می‌شود که این امر منجر به نابودی بخش زیادی از محموله‌های صادراتی و ایجاد خسارات سنگین برای کشاورزان و تجار می‌شود و از سوی دیگر به از دست رفتن بازار‌های بین‌المللی منجر می‌گردد.

بازرس کل قضائی استان کرمان ادامه داد: واردکننده خارجی زمانی که با بدقولی تجار کشور، ناشی از عدم ثبات در سیاست‌های صادراتی مواجه می‌شود؛ جای پای ما در این بازار‌ها از میان می‌رود، زیرا آنها برای تأمین نیاز خود به تجار دیگر کشور‌ها روی می‌آورد و اینگونه رقبا جای ما را در بازار‌های بین‌المللی می‌گیرند.

سالاری ضمن اشاره به این مطلب که عدم ثبات در سیاست‌های صادراتی، موضوع صادرات محصولات کشاورزی در جنوب استان کرمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، عنوان کرد: به همین دلیل می‌بینیم که کشور‌های حوزه خلیج فارس که فاصله بسیار کمی با جنوب استان کرمان دارند، برای تأمین نیاز‌های خود به سراغ کشور‌های دیگری همچون اردن، سوریه و مصر می‌روند و این امر ظرفیت‌های کشاورزی جنوب استان را به شدت آسیب‌پذیر می‌کند.

وی بیان کرد: این موارد می‌تواند با مدیریت صحیح، جایگاه صادراتی محصولات کشاورزی جنوب استان کرمان را توسعه دهد و به رونق اقتصادی در کشور بیانجامد.

سالاری همچنین بر ضرورت بازنگری در مباحث حکمرانی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد و گفت: دیپلمات‌های ایرانی که در سایر کشور‌ها فعالیت می‌کنند، باید به عنوان رایزنان اقتصاد کشاورزی عمل کنند.

وی تصریح کرد: دولت باید جایگاه کشاورز را بهبود بخشد و از صنعت کشاورزی حمایت کند، نه اینکه به قیمت ورشکستگی کشاورزان، بازار داخلی را تنظیم نماید.

سالاری یادآور شد: یک زمان مشکل کشور در تأمین سیب‌زمینی مورد نیاز مردم بود، اما امروز می‌بینیم که به همت کشاورزان و سیاست‌های تشویقی، به تراکم محصول رسیده‌ایم و با ایجاد زمینه صادرات آن می‌توان برای کشاورزان انگیزه لازم را فراهم کرد.

بازرس کل قضائی استان کرمان همچنین به بحران منابع آبی در منطقه جنوب استان اشاره کرد و گفت: منابع آبی خدادادی که در طول هزاران سال ایجاد و ذخیره شده است، به دلیل برداشت‌های بی‌رویه ظرف چند دهه در حال اتمام هستند و باید فکری عاجل برای حل این بحران صورت گیرد؛ زیرا در صورت ادامه وضع موجود، تا ۱۰ سال آینده، جنوب استان کرمان نه تنها جایگاه قطب کشاورزی بودن خود را از دست می‌دهد بلکه به بیابانی غیرقابل سکونت تبدیل خواهد شد.

وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی باید به عنوان حکمران آب و کشاورزی، ابزار، تخصص و اختیارات لازم را داشته باشد تا منابع آب کشور را به بهترین شکل ممکن مدیریت کند.

سالاری همچنین به اهمیت ایجاد صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی در جنوب استان کرمان تأکید کرد و گفت: تحقق این امر می‌تواند منجر به توسعه سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی منطقه شود و ارزش افزوده ایجاد کند، زیرا کشاورزان منطقه این توان را برای سرمایه‌گذاری در حوزه ایجاد صنایع تبدیلی ندارند و دولت می‌تواند از محل صندوق ذخیره ارزی به این حوزه ورود بیشتری داشته باشد.

وی تصریح کرد: کشاورزان رنج‌های زیادی را متحمل می‌شوند و نباید با وضع قوانینی مانند عدم تأمین سوخت مورد نیاز آنها، ممنوعیت‌های صادراتی محصولات کشاورزی و قوانین سختگیرانه، رنج مضاعفی بر آنها تحمیل کرد.

وی تاکید کرد: در همه جای دنیا به بخش کشاورزی سوبسید‌های هدفمند داده می‌شود، اما در کشور ما با وضع قوانینی تلاش می‌شود که تنظیم بازار از جیب کشاورز و به قیمت نابودی آنها انجام شود که این امر پذیرفتنی نیست.

بازرسی استان کرمان