معاون اجرایی پلیس آگاهی فراجا از کاهش حدود ۳۰ درصدی جرایم خشن در سطح کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ علی ولایتی معاون اجرایی پلیس آگاهی فراجا، با اشاره به اولویت مبارزه با جرایم خشن از سوی فرماندهی کل انتظامی، اظهار داشت: جرایمی مانند خفت‌گیری و زورگیری اگرچه ممکن است بار مالی کمی داشته باشند، اما تأثیر روانی بسیار بالایی بر احساس امنیت مردم دارند.

معاون اجرایی پلیس آگاهی فراجا با تقدیر از زحمات همکارانش، خاطرنشان کرد: این موفقیت مرهون برنامه‌ریزی دقیق با شاخص‌های مشخص و اجرای به موقع آن در سطح کشور است.

فرهنگ‌سازی و آموزش؛ رکن اصلی پیشگیری

وی در ادامه به نقش مؤلفه فرهنگ‌سازی در کاهش این جرایم پرداخت و تصریح کرد: معاونت فرهنگی-اجتماعی فراجا بسته‌های آموزشی ویژه و متناسب با ویژگی‌های هر استان را تدوین و اجرا کرده است. همچنین، حضور کارآگاهان در مدارس و مراکز دانشگاهی با هدف ارتقای دانش پیشگیرانه مردم در دستور کار قرار دارد.

سرهنگ ولایتی، هوشیاری شخصی، رعایت نکات ایمنی، پرهیز از نمایش اموال قیمتی و همکاری با پلیس را از جمله عوامل تعیین‌کننده در پیشگیری از جرایم عنوان کرد.

استان‌های پیشرو در کاهش جرایم خشن

این مقام ارشد پلیس در رادیو گفت‌و‌گو، با اشاره به قاعده علمی «۳۷۰» در مبارزه با جرم، استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان و فارس را دارای بیشترین بهبود در زمینه کاهش جرایم خشن اعلام کرد و افزود: برنامه‌ریزی‌های پلیس بر پایه فراوانی جرایم و اولویت‌بندی دقیق مناطق آسیب‌پذیر انجام شده که نتایج بسیار مثبتی به همراه داشته است.

نقش کلیدی فناوری‌های نوین در کشف جرایم

سرهنگ ولایتی در بخش دیگری از سخنانش به نقش فناوری‌های نوین در کشف سریع جرایم پرداخت و گفت: بانک‌های اطلاعاتی وسیع از مشخصات مجرمین به‌ویژه مجرمین با سابقه تکرار جرم، امکان کنترل آنان در سه سطح را برای پلیس فراهم کرده است.

وی از آغاز به کار استفاده از پابند‌های الکترونیکی با دستور فرماندهی کل انتظامی و همکاری قوه قضائیه خبر داد و توضیح داد: این پابند‌ها مسیر تردد مجرم را به‌صورت دقیق برای پلیس مشخص می‌کنند و عملاً راه فرار را بر آنان می‌بندند.

توصیه‌های پلیس به شهروندان

معاون اجرایی پلیس آگاهی فراجا در رادیو گفت‌و‌گو با بیان اینکه متأسفانه بیشتر قربانیان جرایم خشن را زنان تشکیل می‌دهند، به شهروندان توصیه کرد: زیورآلات، جواهرات و گوشی‌های تلفن همراه در اماکن عمومی با احتیاط استفاده شود. حتی المقدور هنگام راه رفتن، گوشی تلفن همراه در سمت مغازه‌ها نگهداری شود.

وی تأکید کرد: کیف‌ها باید مقاوم باشند و اشیای باارزش در جای پنهان نگهداری شوند. در صورت احساس خطر، حفظ جان بر مال اولویت دارد.

منبع: مهر

برچسب ها: پلیس آگاهی ، جرایم خشن
