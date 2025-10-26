سرپرست مرکز اورژانس شهرستان رفسنجان گفت : در ۲ فقره تصادف ، ۴ کشته و ۴ نفر مجروح شدند .

باشگاه خبرنگاران جوان_ سید محسن مرتضوی گفت:

صبح امروز در ساعت ۵ و ۳۸ دقیقه در محور سرچشمه_رفسنجان، مقابل روستای دهوییه یکدستگاه خودرو تیبا با پل کنار جاده برخورد کرد و هر سه سرنشین ، شامل یک آقا، یک خانم و یک کودک جان خود را از دست دادند.

وی افزود : حادثه دیگری دیشب در ساعت ۱۹ و ۳۳ دقیقه در محور نوق_رفسنجان، نزدیک رکن‌آباد رخ داد و در این سانحه، یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با یک اسب برخورد کرد که در این حادثه نیز یک نفر جان خود را از دست داد و ۴ نفر دیگر به مرکز درمانی منتقل شدند.

سرپرست مرکز اورژانس شهرستان رفسنجان در خصوص سانحه دوم گفت: حادثه دوم

منبع: اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان