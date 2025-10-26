رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و انهدام ۴ باند کلاهبرداری اسکیمر از ابتدای سال جاری در تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار داشت: با پیگیریهای شبانه روزی همکارانم در پلیس فتا پایتخت ۴ باند تبهکار در زمینه کپی کارتهای بانکی شهروندان شناسایی و دستگیر شدند و اقدامات ما کماکان در حال انجام است.
سردار گودرزی با اشاره به اینکه مجرمین اسکیمر در پوشش مشاغلی مثل پیکهای موتوری، جایگاههای سوخت، فروشندگان سیار و … در کمین هستند تاکید کرد: شهروندان به هیچ عنوان در هنگام خرید در مکانهای عمومی مثل پمپ بنزین و دیگر نقاطی که فروشندههای سیار حضور دارند کارت بانکی خود را در اختیار فروشنده قرار ندهند و حتی المقدور رمز کارت را خودشان وارد کنند.
