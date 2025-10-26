معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز عملیات تعریض ( شش خطه) آزادراه ساوه_ سلفچگان که قطعه اصلی کریدور شمال_ جنوب است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، از آغاز عملیات تعریض و بهسازی یکی از مهم‌ترین قطعات کریدور شمال–جنوب کشور خبر داد و گفت: قطعه ۶۵ کیلومتری پروژه آزادراهی ساوه سلفچگان که امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی آن هستیم، نه‌تنها بخشی از کریدور شمال–جنوب محسوب می‌شود، بلکه در امتداد کریدورهای غرب به شرق نیز نقش‌آفرینی می‌کند و می‌توان آن را قلب تپنده شبکه حمل‌ونقل کشور دانست.

وی با اشاره به اهمیت این محور در اتصال مناطق مختلف کشور افزود: این مسیر به دلیل حجم بالای تردد، دچار اشباع شده و بر همین اساس تصمیم گرفتیم با مشارکت بخش خصوصی، عملیات تعریض از چهار خط به شش خط و بهسازی کامل آن را آغاز کنیم.

بازوند با قدردانی از سرمایه‌گذار پروژه، اظهار کرد: این پروژه با سرمایه‌گذاری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان اجرا می‌شود که ۹۰ درصد آن توسط بخش خصوصی و ۱۰ درصد توسط دولت تأمین خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل با اشاره به سوابق  هاشم‌زاده سرمایه گذار این پروژه گفت: یکی از پروژه‌های شاخص ایشان، اجرای محور خرم‌آباد–پلدختر–پل زال بود که با شکافتن ۱۱۰ کیلومتر از رشته‌کوه‌های زاگرس، مسیر خرم‌آباد به اندیمشک را از چهار ساعت به حدود دو ساعت کاهش داد و صرفه‌جویی قابل‌توجهی در مصرف سوخت به همراه داشت.

بازوند در ادامه به خاطره‌ای از دوران استانداری خود در لرستان اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۰، زمانی که استاندار لرستان بودم، از مهندس هاشم‌زاده درخواست کردم به‌جای ساخت هتل در بام لرستان، به احداث پل در مسیر پرترافیک رودخانه خرم‌آباد اقدام کند. ایشان بدون دریافت حتی یک ریال از دولت، دو پل به ارزش ۱۴ میلیارد تومان احداث کرد و تنها شرطش این بود که نامی از او برده نشود. مردم لرستان هنوز هم با احترام و نیکی از این اقدام یاد می‌کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با مشارکت چنین سرمایه‌گذاران توانمندی، پروژه‌های عمرانی کشور با سرعت و کیفیت بیشتری پیش برود و برکات آن شامل حال مردم شود.

