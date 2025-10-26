باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - با امضای توافقنامه آتشبس میان تایلند و کامبوج، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با اعلام توافق تجاری با کامبوج و توافق مواد معدنی با تایلند، به وضوح نشان داد که از قراردادهای تجاری به عنوان اهرمی برای تحت فشار گذاشتن دیپلماتیک کشورها جهت برقراری صلح استفاده خواهد کرد.
ترامپ در این مراسم تأکید کرد: «ما با هر دو کشور معاملات زیادی انجام میدهیم، به شرطی که در صلح زندگی کنند.» وی افزود: «من واقعاً معتقدم وقتی توافق میکنیم، شاهد دو کشوری هستیم که با آنها تجارت گستردهای داریم. می توان از این تجارت برای اطمینان از عدم ورود آنها به جنگ استفاده کنیم.»
رئیسجمهور ایالات متحده، با اشاره به درگیریهای مرزی ژوئیه بین تایلند و کامبوج، ادعا کرد که در برقراری توافقهای صلح "بسیار ماهر" است و در این زمینه به مراتب از سازمان ملل بهتر عمل میکند.
ترامپ در بیانیه ای گفت: پس از خونریزیهای ماه ژوئیه بین تایلند و کامبوج، تماسهای تلفنی زیادی بین چهار طرف [آمریکا، تایلند، کامبوج و مالزی]انجام شد و تأکید کرد که دولت او موفق به توقف درگیری شد.
یادآور می شود که جنگ مرزی تایلند و کامبوج در ژوئیه گذشته پس از روزها درگیری با آتشبس فوری و بدون قید و شرط به پایان رسید. این اظهارات ترامپ در حالی مطرح میشود که وی با استفاده از اهرم توافقهای تجاری، موفق به میانجیگری بین دو کشور شده است.
پس از امضای توافقنامه آتشبس مشترک، توافقنامههای تجاری آمریکا با تایلند و کامبوج امضا شدند. ترامپ در حین امضا این اسناد گفت که این توافقها «معاملهای عالی برای هر دو کشور» محسوب میشوند.
هون مانت، نخستوزیر کامبوج، پیش از امضای توافق آتشبس از ترامپ به خاطر «رهبری قاطع» و «تلاشهای خستگیناپذیر» وی برای محقق کردن این توافقنامه صلح تشکر کرد و گفت: «مهم نیست که یک مناقشه چقدر دشوار و پیچیده باشد، باید از طریق راههای مسالمتآمیز حل شود.»
نخستوزیر تایلند نیز از تلاشهای ترامپ در برقراری آتشبس تقدیر کرد و گفت که خروج تسلیحات و آزادی اسرای جنگی «بلافاصله» آغاز شده و این اعلامیه در صورت اجرای کامل، «بلوکهای سازنده صلح پایدار» را فراهم خواهد کرد.
