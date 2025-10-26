رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت بیش از ۴۹۶ هزار تخلف نداشتن گواهی معاینه فنی و برخورد با بیش از ۲۴ هزار خودروی دودزا در ۷ماهه نخست سال ۱۴۰۴ در تهران بزرگ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از ثبت بیش از ۴۹۶ هزار تخلف نداشتن  گواهی معاینه فنی و اعمال قانون برای بیش از ۲۴ هزار خودروی دودزا در هفت‌ماهه نخست سال جاری خبر داد، آماری که نشان‌دهنده ضرورت توجه جدی رانندگان به سلامت فنی خودرو و حفظ کیفیت هوای پایتخت است.

سردار موسوی پور، با اشاره به آمار تخلفات ثبت‌شده در حوزه معاینه فنی خودرو‌ها گفت: «در هفت‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۴۹۶ هزار مورد تخلف مربوط به نداشتن معاینه فنی معتبر توسط دوربین‌های نظارتی و مأموران راهور ثبت شده است.»

وی افزود: «همچنین در همین مدت، بیش از ۲۴ هزار خودروی دودزا شناسایی و اعمال قانون شده‌اند. این خودرو‌ها با ایجاد آلودگی شدید، سلامت عمومی شهروندان را به خطر می‌اندازند.»

سردار موسوی پور با تأکید بر اهمیت معاینه فنی در کاهش آلودگی هوا و افزایش ایمنی تردد، تصریح کرد: «خودرو‌های سواری شخصی: پس از گذشت ۴ سال از تاریخ تولید، باید سالانه معاینه فنی دریافت کنند. خودرو‌های عمومی (تاکسی، اتوبوس، وانت و…): از سال اول تولید، موظف به دریافت معاینه فنی به‌صورت شش‌ماهه هستند.»

سردار موسوی پور خاطرنشان کرد: «پلیس راهور با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و گشت‌های میدانی، به‌صورت مستمر وضعیت فنی خودرو‌ها را رصد کرده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.»

سردار موسوی پور در پایان افزود: رانندگان محترم توجه داشته باشند که داشتن گواهی معتبر معاینه فنی، نه‌تنها یک الزام قانونی است بلکه مسئولیتی اجتماعی در قبال سلامت شهروندان و محیط زیست محسوب می‌شود. با مراجعه منظم به مراکز معاینه فنی و رفع ایرادات احتمالی خودرو، سهمی در هوای پاک، ایمنی تردد و کاهش مصرف سوخت داشته باشیم.

وی افزود: فراموش نکنیم که خودرو‌های فاقد معاینه فنی معتبر، علاوه بر تهدید سلامت عمومی، روزانه مشمول جریمه خواهند شد.

قابل ذکر است در مراکز معاینه فنی، خودرو‌ها از نظر موارد زیر بررسی می‌شوند:

• میزان آلایندگی گاز‌های خروجی از اگزوز
• سلامت سیستم ترمز و فرمان
• وضعیت کمک‌فنر‌ها و تعادل خودرو
• عملکرد چراغ‌ها و تجهیزات ایمنی
• وضعیت ظاهری و بدنه خودرو
• نشتی روغن و سوخت
• سلامت لاستیک‌ها و میزان آج آنها

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس راهور ، تخلفات رانندگی
خبرهای مرتبط
وظایف رانندگان در زمان رسیدن به خط عابرپیاده چیست؟ + فیلم
آیا عابرپیاده هم می‌تواند مقصر تصادفات باشد؟ + فیلم
جاده چالوس یک‌طرفه شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
معمای مرگ زن میانسال پس از حمله مردان مهاجم به خانه‌اش
رونمایی از لیدر‌های اعتصاب ادعایی زندان قزلحصار
تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴
اوحدی: استفاده از تجربیات خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ضروری است
افزایش سقف وام خوداشتغالی/ پرداخت تسهیلات جدید از نیمه مهرماه آغاز شد
تردد در اکثر معابر تهران پرحجم و سنگین است
کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته
صدور کیفرخواست پرونده کلاهبرداری ۶۷۳ میلیاردی از طریق جعل سند و تصرف اراضی موات
کاهش ۳۰ درصدی جرایم خشن در کشور
۴ باند کلاهبرداری با اسکیمر توسط پلیس منهدم شد
آخرین اخبار
ثبت بیش از ۴۹۶ هزار تخلف نداشتن گواهی معاینه فنی
۴ باند کلاهبرداری با اسکیمر توسط پلیس منهدم شد
کاهش ۳۰ درصدی جرایم خشن در کشور
تردد در اکثر معابر تهران پرحجم و سنگین است
رونمایی از لیدر‌های اعتصاب ادعایی زندان قزلحصار
افزایش سقف وام خوداشتغالی/ پرداخت تسهیلات جدید از نیمه مهرماه آغاز شد
صدور کیفرخواست پرونده کلاهبرداری ۶۷۳ میلیاردی از طریق جعل سند و تصرف اراضی موات
معمای مرگ زن میانسال پس از حمله مردان مهاجم به خانه‌اش
کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته
تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴
اوحدی: استفاده از تجربیات خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ضروری است
رقابت ۳۰۰ نخبه قرآنی در مسابقات قرآنی پلیس کشور
هنر معلولان تجلی اراده الهی است/هنرمندان معلول معلمان امید و معنا هستند
آقامیری: مجوز واگذاری تاکسی‌های برقی صادر شد
ثبت احوال: اعلام نسبت طلاق به ازدواج در یک‌سال واحد، غیر کارشناسی است
توصیه‌ای مهم ویژه حجاج حج تمتع ١۴٠۵؛ چه بیمارانی منع حضور در حج تمتع را دارند؟ + فیلم
جاده چالوس یک‌طرفه شد
روند انتقال شعب از بانک آینده به بانک ملی ایران بررسی شد
پژمان جمشیدی آزاد شد
کمک ۳۴ هزار میلیارد ریالی به فرزندان ایتام و محسنین
برخورد خاور با ۱۵ خودرو در بلوار سیمون بولیوار تهران
معاون اول قوه قضاییه: دادگاه‌های خانواده باید با بنیانی درست و سازوکار‌های اصولی فعالیت داشته باشند
هر ماه ۲۰۰ پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده در شهر تهران وارد می‌شود
ساخت ۵۷ درصد از بازار‌های میوه و تره‌بار در محلات کم برخوردار
برگزاری «رویداد ملی جامعه‌پرداز» با حضور ۳هزار مجموعه مردمی در تهران
اختصاص تسهیلات مالی به ایران از طرف صندوق جهانی تنوع زیستی کونمینگ
وظایف رانندگان در زمان رسیدن به خط عابرپیاده چیست؟ + فیلم
ورزشگاه وحدت با چمن نو و چهره‌ای تازه در منطقه۱۴ افتتاح شد
۱۰ هزار مترمربع فضای سبز به بوستان‌های منطقه یک افزوده می‌شود
آیا عابرپیاده هم می‌تواند مقصر تصادفات باشد؟ + فیلم