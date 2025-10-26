رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت بیش از ۴۹۶ هزار تخلف نداشتن گواهی معاینه فنی و برخورد با بیش از ۲۴ هزار خودروی دودزا در ۷ماهه نخست سال ۱۴۰۴ در تهران بزرگ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از ثبت بیش از ۴۹۶ هزار تخلف نداشتن گواهی معاینه فنی و اعمال قانون برای بیش از ۲۴ هزار خودروی دودزا در هفت‌ماهه نخست سال جاری خبر داد، آماری که نشان‌دهنده ضرورت توجه جدی رانندگان به سلامت فنی خودرو و حفظ کیفیت هوای پایتخت است.

سردار موسوی پور، با اشاره به آمار تخلفات ثبت‌شده در حوزه معاینه فنی خودرو‌ها گفت: «در هفت‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۴۹۶ هزار مورد تخلف مربوط به نداشتن معاینه فنی معتبر توسط دوربین‌های نظارتی و مأموران راهور ثبت شده است.»

وی افزود: «همچنین در همین مدت، بیش از ۲۴ هزار خودروی دودزا شناسایی و اعمال قانون شده‌اند. این خودرو‌ها با ایجاد آلودگی شدید، سلامت عمومی شهروندان را به خطر می‌اندازند.»

سردار موسوی پور با تأکید بر اهمیت معاینه فنی در کاهش آلودگی هوا و افزایش ایمنی تردد، تصریح کرد: «خودرو‌های سواری شخصی: پس از گذشت ۴ سال از تاریخ تولید، باید سالانه معاینه فنی دریافت کنند. خودرو‌های عمومی (تاکسی، اتوبوس، وانت و…): از سال اول تولید، موظف به دریافت معاینه فنی به‌صورت شش‌ماهه هستند.»

سردار موسوی پور خاطرنشان کرد: «پلیس راهور با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و گشت‌های میدانی، به‌صورت مستمر وضعیت فنی خودرو‌ها را رصد کرده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.»

سردار موسوی پور در پایان افزود: رانندگان محترم توجه داشته باشند که داشتن گواهی معتبر معاینه فنی، نه‌تنها یک الزام قانونی است بلکه مسئولیتی اجتماعی در قبال سلامت شهروندان و محیط زیست محسوب می‌شود. با مراجعه منظم به مراکز معاینه فنی و رفع ایرادات احتمالی خودرو، سهمی در هوای پاک، ایمنی تردد و کاهش مصرف سوخت داشته باشیم.

وی افزود: فراموش نکنیم که خودرو‌های فاقد معاینه فنی معتبر، علاوه بر تهدید سلامت عمومی، روزانه مشمول جریمه خواهند شد.

قابل ذکر است در مراکز معاینه فنی، خودرو‌ها از نظر موارد زیر بررسی می‌شوند:

• میزان آلایندگی گاز‌های خروجی از اگزوز

• سلامت سیستم ترمز و فرمان

• وضعیت کمک‌فنر‌ها و تعادل خودرو

• عملکرد چراغ‌ها و تجهیزات ایمنی

• وضعیت ظاهری و بدنه خودرو

• نشتی روغن و سوخت

• سلامت لاستیک‌ها و میزان آج آنها

منبع: پلیس