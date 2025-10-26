باشگاه خبرنگاران جوان - رئیسکل بانک مرکزی با حضور در کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پس از اخذ احکام لازم از سران سه قوه (شنبه ۲۶ مهر) و به استناد مصوبه هیات عالی بانک مرکزی در تاریخ یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴، فعالیت بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، لغو و این بانک با عاملیت بانک ملی وارد مسیر فرآیند گزیر یا فیصله شد گفت: هیات گزیر و صندوق ضمانت سپردهها طبق قانون، تعیین تکلیف داراییهای و بدهیهای بانک سایق آینده را با قید فوریت در دستور کار قرار داد.
محمدرضا فرزین در این جلسه با اشاره به انتقال سپردهها به همراه داراییهای نقدشونده، سپرده جاری و ذخیره قانونی بانک سابق آینده به بانک ملی ایران تصریح کرد: صندوق ضمانت سپردهها نیز طبق قانون در این فرایند نقش اصلی خود را در حمایت از بانک عمل در فرآیند گزیر ایفا میکند. بنابراین هیچ ناترازی از بانک سابق آینده به بانک ملی ایران منتقل نشد.
رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به عدم برگزاری مجامع و عدم شفافیت مالی بانک آینده در سال های دهه نود، پرداخت مداوم تسهیلات به پروژه های زیرمجموعه و همچنین عدم پاسخگویی سهامداران آن، اولویت نخست صندوق ضمانت سپردهها در فرآیند گزیر بانک سابق آینده را استفاده از روشهای متنوع برای فروش داراییهای تملکشده و نقد کردن آنها اعلام کرد و گفت: تمام داراییهای سمی و غیرقابل نقدشونده بانک سابق آینده نیز مطابق تجربه جهانی توسط شرکت مدیریت داراییها ( AMC ) که در قانون برنامه پیشبینی شده است تعیین تکلیف میشود و در این مسیر، تنها منابع و داراییهای نقدشونده به بانک ملی ایران منتقل می گردد.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین تاکید کرد: سازوکار اتخاذ شده در قبال بانک ناتراز و ناسالم آینده، سازوکار ادغام نیست زیرا در موضوع ادغام، باید بانک با تمام ناترازیهای خود به بانک ملی منتقل میشد اما در سازوکار اتخاذ شده کنونی، بگونهای عمل میشود که معادل سپرده منتقل شده به بانک ملی، منابع و داراییهای نقد بانک سابق به بانک ملی ایران انتقال داده خواهد شد.
بنابراین گزارش، در این جلسه رئیس و اعضای کمیسیون اصل نود مجلس و همچنین اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تاکید بر شناسایی دقیق تخلف های صورت گرفته در بانک آینده و سهامداران آن، از سران سه قوه و بانک مرکزی بابت تعیین تکلیف بانک آینده پس از دو دهه عملکرد غیرشفاف و ناترازی تقدیر و تشکر کردند.
منبع: بانک مرکزی